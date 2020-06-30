反對派籲重開邊境 紐西蘭總理：國外疫情未緩仍不安全

紐西蘭總理阿爾登表示，疫情並沒有減緩，在這樣的環境下開放邊境不安全。（彭博）

2020-06-30 14:35:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，許多國家近期開始重開邊境計畫，紐西蘭反對派呼籲開放邊境，總理阿爾登（Jacinda Ardern）則強調，現階段重開邊境太危險，並提到正考慮加強旅客返國的防疫政策。

綜合外媒報導，紐西蘭在疫情爆發後關閉邊境，並實施嚴格的防疫政策，被認為是防疫成功的國家，隨著許多國家開始執行重開邊境計畫，紐西蘭尚未傳出明確計畫。反對派、紐西蘭國家黨（National Party）領袖穆勒（Todd Muller）表示，在武肺疫苗問世前，持續關閉邊境令人難以接受。

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穆勒昨（29）日在威靈頓商會（Wellington Chamber of Commerce）的演講中指出，在未來12到18個月內，紐西蘭完全不開放任何國家旅客的政策不合理，並認為，就經濟帶來的影響而言，紐西蘭並不算成功。

阿爾登今（30）日表示，自己有聽見許多呼籲開放邊境的消息，但病毒在這個世界上仍不斷地升級，疫情並沒有減緩，在部分國家甚至未達到高峰。阿爾登指出，在這樣的環境下開放邊境有代價，最壞的情況可能造成紐西蘭第二波疫情。

穆勒今（30）日則在聲明中補充，自己並不主張立即重開邊境，而是想知道如何及何時將重開邊境。

阿爾登政府仍持續與外國進行對話，試圖完成「跨塔斯曼隔離圈」（trans-Tasman bubble），實現與澳洲、太平洋島國的無隔離旅行。但阿爾登表示，現階段實施這種政策仍不安全。

歐洲預計將在7月對14國旅客重開邊境，其中也包含紐西蘭，阿爾登則呼籲民眾不要出國，享受國旅。

阿爾登也表示，目前政府也在考慮讓旅遊返國的紐西蘭公民自行負擔14天隔離費用，並強制進行2次篩檢。

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