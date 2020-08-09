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    武漢肺炎》紐西蘭100天無本土病例 衛生部：不能自滿！

    截至今日為止，已是紐西蘭無新增武漢肺社區傳播案例的第100天，但紐西蘭衛生部首席醫療官（見圖）表示並不能因此自滿。（美聯社）

    截至今日為止，已是紐西蘭無新增武漢肺社區傳播案例的第100天，但紐西蘭衛生部首席醫療官（見圖）表示並不能因此自滿。（美聯社）

    2020-08-09 22:57:47

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例今（9）日達第100天，但紐西蘭衛生部首席醫療官表示，並不能因此自滿。

    綜合媒體報導，紐西蘭的成功抗疫措施讓國內居民已開始回復正常生活，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也獲得前所未有的超高支持率。

    但衛生部首席醫療官布魯斐德（Ashley Bloomfield）提出警告，提醒百日無本土病例固然是一個里程碑，但千萬不可以因此自滿，在海外有許多地區是在疫情已受控制的情況下又再次失控，提醒在未來仍須嚴加戒備，避免疫情再次重燃。

    紐西蘭當局也擔心人們在疫情趨緩的情況下已開始拒絕檢測、不使用政府的追蹤軟體，甚至不理會基本的衛生規定，集體鬆懈的情況下讓病毒再次有機可趁。

    越南此次也在3個月無國內感染案例後又再次重燃疫情，今日單日確診案例新增31例，至少15個地點發現病毒傳播的情況，目前越南的疫情仍在持續升溫中。

    我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也不斷提醒，為了防範不明感染源，民眾應落實防疫措施，在電梯、娛樂場所、電影院等密閉空間都應戴好口罩，即便是在疫情趨緩的狀況下也不能完全鬆懈。

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