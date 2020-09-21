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    武漢肺炎》又快贏了！ 紐西蘭大部分地區今警戒降到最低

    紐西蘭總理阿爾登（紅衣者）在今天宣布，除了奧克蘭外，全國防疫警戒等級回歸到1級，幾乎全部的防疫措施皆解除限制，而奧克蘭的防疫警戒在23日從2.5級降至2級。（歐新社）

    紐西蘭總理阿爾登（紅衣者）在今天宣布，除了奧克蘭外，全國防疫警戒等級回歸到1級，幾乎全部的防疫措施皆解除限制，而奧克蘭的防疫警戒在23日從2.5級降至2級。（歐新社）

    2020/09/21 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在今天（21日）宣布，除了奧克蘭以外的地區，防疫警戒等級在今晚11點59分回歸到1級，全部防疫措施皆解除限制，而奧克蘭的防疫警戒在23日從2.5級降至2級；阿爾登表示，在8月份重新復發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情並沒有散播到奧克蘭以外的地方，證明紐國的防疫措施有助於疫情慢慢回復控制。

    綜合外媒報導，阿爾登今天表示，由於在大家的共同合作下疫情再次受到控制，這使我們可以進一步的降低警戒等級；不過她也強烈建議國人繼續使用政府推出的「追蹤接觸者」APP，保持良好的衛生習慣，並在感到身體不舒服時留在家裡。

    紐西蘭政府宣布，除了奧克蘭的其他地區在當地時間今天晚間11點59分，防疫警戒降至1級警戒，正式解除防疫限制，包括所有人在大眾交通工具強制戴口罩、社交聚會最多100人等限制，基本可恢復正常生活；而奧克蘭在9月23日降為2級防疫警戒，社交聚會最多可100人、在大眾交通工具須戴口罩、保持社交距離等等。

    阿爾登表示，無論政府採取什麼樣的防疫措施，都無法避免經濟不被影響，但紐西蘭在鎖國之後，經濟活動卻比世界上大部分國家都還要開放；澳洲政府將在10月7日再次評估奧克蘭的防疫狀況，目前紐國已累計1815人確診，造成25人死亡，而現在仍有62例活躍確診病例，其中有19人是境外輸入，33人是奧克蘭感染案例。

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