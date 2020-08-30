為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》紐西蘭疫情出現控制曙光 奧克蘭明警戒降至2.5級

    由於目前疫情已出現初步控制的現象，阿爾登（見圖）宣布奧克蘭從明天（8月31日）起由最高3級警戒降至2.5級，並要求奧克蘭居民搭乘大眾交通工具時必須戴口罩，她也親自示範如何正確的配戴口罩。（路透）

    由於目前疫情已出現初步控制的現象，阿爾登（見圖）宣布奧克蘭從明天（8月31日）起由最高3級警戒降至2.5級，並要求奧克蘭居民搭乘大眾交通工具時必須戴口罩，她也親自示範如何正確的配戴口罩。（路透）

    2020-08-30 19:39:04

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭自8月11日發生本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚確診案例，終結長達百多日的本土零確診紀錄，全國也緊急採取嚴格的圍堵措施，其中疫情爆發地、紐國最大城市奧克蘭更重返封城，總理阿爾登（Jacinda Ardern）誓言不讓任何微小的火苗重新讓疫情復燃；由於目前疫情已出現初步控制的現象，阿爾登宣布奧克蘭從明天（8月31日）起由最高3級警戒降至2.5級，並要求奧克蘭居民搭乘大眾交通工具時必須戴口罩。

    綜合外媒報導，紐西蘭今天（8月30日）新增2名確診病例，皆與奧克蘭已登記在案的群聚感染案例有關，紐國政府認為奧克蘭的疫情已出現可控制的跡象，便宣布明天（31日）起奧克蘭稍微放鬆防疫措施，從最高的3級警戒降至2級；總理阿爾登則指是降至2.5級，並在今天（30日）親自感謝奧克蘭的居民「嚴格遵守防疫措施」，也鼓勵他們「繼續努力」。

    2級警戒將放寬現有的防疫措施，社交集會限制在10人以內，並有最多容許50人參加有做好防疫措施的喪禮，另外也規定12歲以上的人在搭乘大眾交通工具時，都需配戴口罩；阿爾登指出，雖然奧克蘭降至2級警戒，「但我稱之為2.5等級」，明天防疫措施有所放寬，但若搭乘大眾交通工具就要配戴口罩，且強烈建議在任何地方都要戴口罩，「基本上，我們要求只要踏出家門就要戴口罩」。

    阿爾登也警示，雖然目前奧克蘭以外的地方「極不可能」有新冠病毒，政府也希望保持這樣的情況，「但若是疫情有所惡化，紐西蘭恐被迫重新拉高警戒等級」；截至紐國時間今天（8月30日），已累計有1378人確診，22人死亡，確診者中有136人為活躍病例，其中有10人住院治療、住院者中有2人住進加護病房。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無本土案例破功後猛增29例！ 紐西蘭宣布奧克蘭封城延長
    2020-08-14 22:38

    無本土案例破功後猛增29例！ 紐西蘭宣布奧克蘭封城延長
    武漢肺炎》紐西蘭拉警報！ 境內感染新增13例、境外移入1例
    2020-08-13 13:23

    武漢肺炎》紐西蘭拉警報！ 境內感染新增13例、境外移入1例
    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成

    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成
    武漢肺炎》紐西蘭無本土案例102天破功 奧克蘭4人確診封城
    2020-08-11 18:53

    武漢肺炎》紐西蘭無本土案例102天破功 奧克蘭4人確診封城
    防疫亮眼！阿爾登歡慶40歲 民調逾62％可望連任紐西蘭總理
    2020-07-27 21:16

    防疫亮眼！阿爾登歡慶40歲 民調逾62％可望連任紐西蘭總理
    國際今日熱門
    2020-08-29 21:24

    共和黨大會只見阿札爾戴口罩！ 網友激讚：最佳衛教

    2020-08-29 23:13

    美國姦殺10歲女童死囚注射毒藥伏法 肺部淹血宛如溺水痛苦

    2020-08-29 20:40

    狂！女只穿布拉甲「光屁股」自助加油 後方駕駛傻眼

    2020-08-29 21:22

    南韓前總理李洛淵 當選執政黨黨魁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播