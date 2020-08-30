武漢肺炎》紐西蘭疫情出現控制曙光 奧克蘭明警戒降至2.5級

由於目前疫情已出現初步控制的現象，阿爾登（見圖）宣布奧克蘭從明天（8月31日）起由最高3級警戒降至2.5級，並要求奧克蘭居民搭乘大眾交通工具時必須戴口罩，她也親自示範如何正確的配戴口罩。（路透）

2020-08-30 19:39:04

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭自8月11日發生本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚確診案例，終結長達百多日的本土零確診紀錄，全國也緊急採取嚴格的圍堵措施，其中疫情爆發地、紐國最大城市奧克蘭更重返封城，總理阿爾登（Jacinda Ardern）誓言不讓任何微小的火苗重新讓疫情復燃；由於目前疫情已出現初步控制的現象，阿爾登宣布奧克蘭從明天（8月31日）起由最高3級警戒降至2.5級，並要求奧克蘭居民搭乘大眾交通工具時必須戴口罩。

綜合外媒報導，紐西蘭今天（8月30日）新增2名確診病例，皆與奧克蘭已登記在案的群聚感染案例有關，紐國政府認為奧克蘭的疫情已出現可控制的跡象，便宣布明天（31日）起奧克蘭稍微放鬆防疫措施，從最高的3級警戒降至2級；總理阿爾登則指是降至2.5級，並在今天（30日）親自感謝奧克蘭的居民「嚴格遵守防疫措施」，也鼓勵他們「繼續努力」。

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2級警戒將放寬現有的防疫措施，社交集會限制在10人以內，並有最多容許50人參加有做好防疫措施的喪禮，另外也規定12歲以上的人在搭乘大眾交通工具時，都需配戴口罩；阿爾登指出，雖然奧克蘭降至2級警戒，「但我稱之為2.5等級」，明天防疫措施有所放寬，但若搭乘大眾交通工具就要配戴口罩，且強烈建議在任何地方都要戴口罩，「基本上，我們要求只要踏出家門就要戴口罩」。

阿爾登也警示，雖然目前奧克蘭以外的地方「極不可能」有新冠病毒，政府也希望保持這樣的情況，「但若是疫情有所惡化，紐西蘭恐被迫重新拉高警戒等級」；截至紐國時間今天（8月30日），已累計有1378人確診，22人死亡，確診者中有136人為活躍病例，其中有10人住院治療、住院者中有2人住進加護病房。

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