無本土案例破功後猛增29例！ 紐西蘭宣布奧克蘭封城延長

紐西蘭本土武漢肺炎疫情持續擴大，破百日沒有出現本土病例破功後，已出現29例本土病例，總理阿爾登（見圖）今（14日）宣布，奧克蘭三級警戒「封城」措施延長12天。（法新社）

2020-08-14 22:38:06

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染持續擴大，繼破百日沒有出現本土病例破功後，紐西蘭已出現29例本土病例，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（14日）宣布，奧克蘭三級警戒「封城」措施延長12天，至本月26日。

綜合外媒報導，因為疫情拉警報，紐西蘭最大城市奧克蘭12日起進入3天的封鎖狀態，原先102天沒有本土武漢肺炎案例在11日破功，當天發現4例家庭群聚病例，不但無法確定感染來源，且病例數還在3天增加至29例。

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對此，紐西蘭總理阿爾登今天在新聞記者會上宣布，全國警戒等級都將延長12天，而這3天新增的29例都與奧克蘭本地一個群聚感染集群有關，另有38人正在接受隔離，她強調，有信心在12天內確認所有接觸者，並且讓奧克蘭的警戒等級重新降回第二級。

紐西蘭衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）也說，「目前所有案例都有關聯，全都和奧克蘭的一起群聚感染有關。這是好消息」。

奧克蘭位於紐西蘭北島，人口大約有150萬人，是該國最大的城市。

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