武漢肺炎》國際足壇巨星C羅驚傳確診 已退出國家隊

葡萄牙國腳、世界足壇超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今驚傳確診武漢肺炎。（路透）

2020/10/13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙國腳、世界足壇超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今（13）驚傳確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），確診後已離開國家隊名單，目前無症狀，正在隔離中。

根據葡萄牙足協聲明，今正式確認確診武漢肺炎，但目前沒有任何症狀，已退出國家隊並隔離中，該協會也表示，其餘球員也在今日早上接受檢測，但結果皆為陰性，未爆集體感染。

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