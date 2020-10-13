疫情影響 教育部︰新舊生約3千人不來 估損失3億元學費

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部政次劉孟奇表示，推估109新學年的境外生，合計約有3千多名新舊境外生不來我國讀書。如果以1人1年11萬元學費估算，約損失3億元學費收入。（記者林曉雲攝）

2020/10/13 16:50

〔記者林曉雲／台北報導〕大學將在10月24日左右截止註冊，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部推估109新學年的境外生，約有2千多名新生放棄入學、約有1千多人舊生退學，合計約有3千多名境外生，因疫情不來我國讀書，以1人1年11萬元學費推估，約損失3億元學費收入，109學年境外新生總人數估有2萬3千多人。

教育部政次劉孟奇表示，境外生入境人數，6月平均每日7人、7月平均每日34人、8月平均每日158人、9月平均每日280人、10月平均每日114人，9月達到最高峰，最多1天有800多人入境，10月因大學已開學，因此入境人數減少。

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劉孟奇表示，如果沒有疫情，境外生每年都會以5％到6％比率增加，去年108學年境外新生註冊人數約1萬7千人，但受疫情影響，新生估反而減少2千多人，因此估109學年境外新生有1萬6千人來我國，加上約4萬多名舊生，新學年境外生約估減少3千人。

劉孟奇表示，各國境外生能否入境，與其國家疫情有關，菲律賓和印度原核定各700多人，但目前入境之菲律賓籍學生43人、印度僅18人，印尼原本核定有3千名境外生可入境，但目前入境1189人。

此外，對於已註冊但因班機等原因，還無法來我國的境外生，教育部啟動「安心就學」專案，劉孟奇表示，這些尚未核定入境的安心就學境外生約2千多人，預計應可在10月底或11月可入境我國。

教育部高教司長朱俊彰表示，到10月12日下午5時統計，各級學校境外生人數，核定入境1萬8327人，實際已入境人數為1萬7637人。

至於非學位是否也開放來我國讀書？劉孟奇表示，領我國政府獎學金的非學位生將優先考慮，華語獎學金境外生人數約450人，10月底將與中央流行疫情指揮中研議，視疫情及防疫工作，決定是否要開放華語獎學金境外生來台，其餘非學位學生的開放則須再視疫情而定。

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