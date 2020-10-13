為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情影響 教育部︰新舊生約3千人不來 估損失3億元學費

    受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部政次劉孟奇表示，推估109新學年的境外生，合計約有3千多名新舊境外生不來我國讀書。如果以1人1年11萬元學費估算，約損失3億元學費收入。（記者林曉雲攝）

    受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部政次劉孟奇表示，推估109新學年的境外生，合計約有3千多名新舊境外生不來我國讀書。如果以1人1年11萬元學費估算，約損失3億元學費收入。（記者林曉雲攝）

    2020/10/13 16:50

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學將在10月24日左右截止註冊，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部推估109新學年的境外生，約有2千多名新生放棄入學、約有1千多人舊生退學，合計約有3千多名境外生，因疫情不來我國讀書，以1人1年11萬元學費推估，約損失3億元學費收入，109學年境外新生總人數估有2萬3千多人。

    教育部政次劉孟奇表示，境外生入境人數，6月平均每日7人、7月平均每日34人、8月平均每日158人、9月平均每日280人、10月平均每日114人，9月達到最高峰，最多1天有800多人入境，10月因大學已開學，因此入境人數減少。

    劉孟奇表示，如果沒有疫情，境外生每年都會以5％到6％比率增加，去年108學年境外新生註冊人數約1萬7千人，但受疫情影響，新生估反而減少2千多人，因此估109學年境外新生有1萬6千人來我國，加上約4萬多名舊生，新學年境外生約估減少3千人。

    劉孟奇表示，各國境外生能否入境，與其國家疫情有關，菲律賓和印度原核定各700多人，但目前入境之菲律賓籍學生43人、印度僅18人，印尼原本核定有3千名境外生可入境，但目前入境1189人。

    此外，對於已註冊但因班機等原因，還無法來我國的境外生，教育部啟動「安心就學」專案，劉孟奇表示，這些尚未核定入境的安心就學境外生約2千多人，預計應可在10月底或11月可入境我國。

    教育部高教司長朱俊彰表示，到10月12日下午5時統計，各級學校境外生人數，核定入境1萬8327人，實際已入境人數為1萬7637人。

    至於非學位是否也開放來我國讀書？劉孟奇表示，領我國政府獎學金的非學位生將優先考慮，華語獎學金境外生人數約450人，10月底將與中央流行疫情指揮中研議，視疫情及防疫工作，決定是否要開放華語獎學金境外生來台，其餘非學位學生的開放則須再視疫情而定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    多數大學今開學 境外生入境人數已逾萬人
    2020/09/14 18:50

    多數大學今開學 境外生入境人數已逾萬人
    大學境外新生、中國舊生 教部︰即起開放申請來台
    2020/08/24 16:26

    大學境外新生、中國舊生 教部︰即起開放申請來台

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    高中以下2532名境外生即起可入境 14天居檢、PCR陰性才解隔離
    2020/08/19 14:53

    高中以下2532名境外生即起可入境 14天居檢、PCR陰性才解隔離
    境外生開放國家 教育部：政院跨部會決定
    2020/07/15 17:35

    境外生開放國家 教育部：政院跨部會決定

    週年慶入手BRITA 最超值
    境外生開放第二波！新增日韓等5國 學位生也可申請
    2020/07/08 18:38

    境外生開放第二波！新增日韓等5國 學位生也可申請
    教育部：首批11地境外生入境檢疫 必須住在校外防疫旅館
    2020/06/17 22:10

    教育部：首批11地境外生入境檢疫 必須住在校外防疫旅館
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案
    2020/10/12 19:18

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案 影片

    車位太難找？ 彰化和美、北斗動起來 年底建置路邊停車收費
    2020/10/12 18:43

    車位太難找？ 彰化和美、北斗動起來 年底建置路邊停車收費

    墾丁沙灘活春宮 台女疑被閨密起底：有男友還跟老外打野砲
    2020/10/12 17:37

    墾丁沙灘活春宮 台女疑被閨密起底：有男友還跟老外打野砲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播