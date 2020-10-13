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    武漢肺炎》全球首例 荷蘭老婦2度感染不治

    荷蘭驚傳全球第一起二度感染武漢肺炎死亡案力。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    荷蘭驚傳全球第一起二度感染武漢肺炎死亡案力。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    2020/10/13 15:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據13日公布的研究報告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者2次感染時，可能會出現更嚴重的症狀，證實了人類可能會不只1次感染這種可能致命的疾病；荷蘭12日並傳出，一名89歲老婦在第2次感染武漢肺炎後死亡，為全球首例2度感染死亡病例。

    專家認為，再度感染的可能性將對全球抗疫方式產生重大衝擊，尤其是可能會影響疫苗研發。

    據報導，荷蘭這名高齡女性原本就罹患「華氏巨球蛋白血症」（Waldenstrom's macroglobulinemia，簡稱WM），正接受治療。WM是一種罕見的白細胞癌症，可以治療但無法治癒。

    研究人員表示，這名老婦今年早些時候被送往醫院，當時她出現發燒、咳嗽症狀，其武肺病毒檢測呈陽性，並在醫院觀察5天，之後武肺症狀完全消失。

    荷蘭研究人員表示，2個月後，這名老婦開始新一輪化療2天之後，再次出現發燒、咳嗽和呼吸困難的症狀，接受武肺病毒檢測再次呈陽性，在第4天和第6天檢測呈陰性，第8天者病情惡化，第14天去世。

    研究人員拿到這2次感染的測試樣本後發現，2次病毒的基因組成不同，這在一定程度上無法透過體內進化來解釋，進一步支持這名老婦是2次感染的說法。

    根據國際醫學期刊《刺胳針》12日發表的研究報告，一名美國病患今年4到6月間2次感染武漢肺炎，且第2次情況更加嚴重。報告指出，這次案例可能暗示武肺疫苗不一定有效。

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