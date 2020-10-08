每年製造300萬噸塑膠廢物 加拿大明年底前實施禁塑

加拿大政府在當地時間7日宣布，在2021年底前將全面禁止一次性塑膠製品。（路透）

2020/10/08 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大人每年扔掉超過300萬噸的塑膠廢物，其中僅少數被回收再利用，加拿大政府於當地時間7日宣布，在2021年底前將全面禁止吸管、攪拌棒、塑膠袋、塑膠盒、塑膠餐具等難以回收的一次性塑膠製品，並預計在2030年達到「零塑膠汙染」。

綜合外媒報導，加拿大環境部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）7日上午宣布新禁塑令，優先考慮到可替代性、對環境有害且難以回收的塑膠製品，將禁止6種一次性塑膠，威爾金森也提到，禁塑政策將在2021年底定案後上路，並希望能在2030年達到加拿大「零塑膠汙染」。

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威爾金森表示，塑膠汙染威脅著自然環境，充斥在河流、湖泊以及海洋，導致水中野生生物無法生存。威爾金森指出，禁塑計畫包括多項措施，以保障塑膠不再出現在經濟和環境中。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年宣布將實施禁止塑膠的計畫，並提到塑膠汙染是無法忽略的問題。

根據加拿大政府，加拿大居民每年扔掉超過300萬噸的塑膠廢物，其中只有9%的塑膠製品被回收利用，其餘的塑膠垃圾皆進入掩埋場，然後進到環境中。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情目前仍未止，威爾金森也強調，禁塑的規範不會影響到醫療系統中的任何個人防護裝備或其他塑膠製品，政府仍在進行討論，盡力減少個人防護用品對環境的汙染。

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