為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    每年製造300萬噸塑膠廢物 加拿大明年底前實施禁塑

    加拿大政府在當地時間7日宣布，在2021年底前將全面禁止一次性塑膠製品。（路透）

    加拿大政府在當地時間7日宣布，在2021年底前將全面禁止一次性塑膠製品。（路透）

    2020/10/08 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大人每年扔掉超過300萬噸的塑膠廢物，其中僅少數被回收再利用，加拿大政府於當地時間7日宣布，在2021年底前將全面禁止吸管、攪拌棒、塑膠袋、塑膠盒、塑膠餐具等難以回收的一次性塑膠製品，並預計在2030年達到「零塑膠汙染」。

    綜合外媒報導，加拿大環境部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）7日上午宣布新禁塑令，優先考慮到可替代性、對環境有害且難以回收的塑膠製品，將禁止6種一次性塑膠，威爾金森也提到，禁塑政策將在2021年底定案後上路，並希望能在2030年達到加拿大「零塑膠汙染」。

    威爾金森表示，塑膠汙染威脅著自然環境，充斥在河流、湖泊以及海洋，導致水中野生生物無法生存。威爾金森指出，禁塑計畫包括多項措施，以保障塑膠不再出現在經濟和環境中。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年宣布將實施禁止塑膠的計畫，並提到塑膠汙染是無法忽略的問題。

    根據加拿大政府，加拿大居民每年扔掉超過300萬噸的塑膠廢物，其中只有9%的塑膠製品被回收利用，其餘的塑膠垃圾皆進入掩埋場，然後進到環境中。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情目前仍未止，威爾金森也強調，禁塑的規範不會影響到醫療系統中的任何個人防護裝備或其他塑膠製品，政府仍在進行討論，盡力減少個人防護用品對環境的汙染。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    塑膠製品汙染深海 研究：海底預估逾1400萬噸微塑膠
    2020/10/06 16:44

    塑膠製品汙染深海 研究：海底預估逾1400萬噸微塑膠
    品客要改包裝了？被批評是回收噩夢 製造商已試用新設計
    2020/09/11 10:09

    品客要改包裝了？被批評是回收噩夢 製造商已試用新設計

    國泰「大樹計畫」累捐2.2億 助20萬學童
    度假勝地成垃圾島 塑膠微粒汙染馬爾地夫海灘
    2020/08/29 15:34

    度假勝地成垃圾島 塑膠微粒汙染馬爾地夫海灘
    美研究發現人體含微塑膠 環團疾呼從源頭減塑、重複使用
    2020/08/19 16:23

    美研究發現人體含微塑膠 環團疾呼從源頭減塑、重複使用

    金九銀十 消費迎錢潮~
    疫情間塑膠製品激增 研究：2040年前海洋垃圾將增加兩倍
    2020/07/24 10:51

    疫情間塑膠製品激增 研究：2040年前海洋垃圾將增加兩倍
    加拿大宣布全面禁止一次塑膠製品 最快2021年上路
    2019/06/11 21:15

    加拿大宣布全面禁止一次塑膠製品 最快2021年上路
    國際今日熱門
    39國齊聲譴責港藏疆人權 中國氣炸：他們憑什麼說三道四？
    2020/10/07 17:18

    39國齊聲譴責港藏疆人權 中國氣炸：他們憑什麼說三道四？

    南韓逃兵藝人返國簽證遭拒控告政府 勝訴後仍被拒擬再興訟
    2020/10/07 17:25

    南韓逃兵藝人返國簽證遭拒控告政府 勝訴後仍被拒擬再興訟

    港反送中示威者獲庇護 律師指加拿大不信任港司法
    2020/10/07 19:22

    港反送中示威者獲庇護 律師指加拿大不信任港司法

    各國厭華派青年飆升！羅冠聰：中國大撒幣大外宣也難扭轉
    2020/10/08 00:40

    各國厭華派青年飆升！羅冠聰：中國大撒幣大外宣也難扭轉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播