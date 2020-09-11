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    品客要改包裝了？被批評是回收噩夢 製造商已試用新設計

    品客洋芋片的罐子被指責是回收業者的噩夢，目前製造商家樂氏正在試用另一種構造更簡單的罐子。（路透）

    品客洋芋片的罐子被指責是回收業者的噩夢，目前製造商家樂氏正在試用另一種構造更簡單的罐子。（路透）

    2020/09/11 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕品客要換包裝了嗎？幾乎每個人都知道上面畫著翹鬍子先生的罐裝洋芋片，不過這種罐子被指責是回收業者的噩夢，因為它含有金屬底部、塑膠蓋、貼著錫箔的紙罐套，對於回收工作來說相當複雜，目前製造商家樂氏正在試用另一種構造更簡單的罐子。

    《BBC》報導，新罐子在設計上約有90％是紙的成分，剩餘的10％是多層塑膠塗層可密封內部，避免洋芋片被氧氣和水影響導致濕軟。在蓋子方面，則有可回收塑膠蓋和可回收紙蓋兩種試用品。

    英國回收協會的艾林（Simon Ellin）對此表示，從回收者的角度來看，舊版的品客洋芋片罐子絕對是不良設計，如今的新版本的確是個改進，大家對此表示相當歡迎。

    不過，艾林也強調，如果品客還是堅持使用塑膠蓋，那麼一定會增加塑膠汙染的問題，因為很多野餐的民眾都會把蓋子隨地遺棄，塑膠蓋就會進入溪流和大海裡成為環境危機。

    在歐洲，品客每天可生產300萬罐，艾林認為品客新設計的塑膠塗層紙罐應該是可回收的，但必須要進一步在回收工廠進行測試才行。

    另外，艾林也點名三得利葡萄糖飲品「葡萄適」的包裝不佳，三得利對此指出，公司目前正在研究一種完全由海藻萃取物製成的新材料，不僅100％可食用還能生物降解或作為堆肥。

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