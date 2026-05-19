馬英九基金會下通牒要調查報告 李德維嗆：金溥聰算哪位？

馬英九基金會董事李德維。（資料照）

首次上稿 19:00

更新時間 19:34

馬英九基金會今指控基金會董事、三人調查小組成員李德維，對於是否出席21日董事會，發言反覆無常、言而無信；並對調查小組下最後通牒，27日若不提出調查報告就開記者會。李德維點名協助處理此事的前國安會祕書長金溥聰，「到底算哪位？」以為自己還在當官？還要給人限期報告？

請繼續往下閱讀...

前總統馬英九指控前員工蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占，11日親自致電給馬英九基金會三人調查小組薛香川、尹啟銘、李德維，邀請出席21日董事會，增選新任董事成員，李德維答應出席並承諾提出調查結果。但李昨表示還有一些人要調查，建議擇期再開。

李德維批評基金會的說法言過其實，事實上是馬辦先對他謊稱，其他董事同意21日開董事會，他才表示會配合；他同時也表達，三人小組希望調查報告完成再開董事會，但聲明卻沒有呈現這樣的意見。

對於基金會將調查結果提出時間，寬延到27日作為最後的底限，否則馬英九將委託基金會執行長戴遐齡、金溥聰開記者會以昭公信。李德維回應，三人小組有自己的規劃跟時程，不需要這種憐憫，三人小組要面對的是關心這件事的社會大眾，而不是金溥聰；李德維也反過來質疑，「金溥聰在基金會到底算哪位？以為還在當官？還要給人限期報告？」

調查小組表示，要求基金會提供的調查資料，尚未完全提供，小組擬約談的人員，也尚未約談完畢，董事會應待調查報告出爐後再議。至於調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。

調查小組表示，3月27日董事會成立三人調查小組，在尚未收到任何資料情況下，三人小組即在清明長假期間兩次召開會議，4月20日收到部分紙本資料隔日即進行約談工作。顯示三人調查小組力求盡早完成調查工作之決心，而基金會罔顧事實，惡意批評調查工作，對調查小組是一種侮辱。

調查小組也表示，董事會是財團法人最高機關，三人調查小組是董事會正式決議組成，本會內部資料基金會相關員工無權外洩，遑論妄稱事實或真相，如有違法行為，必將追究到底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法