包括台灣在內！泰國正式通過「取消60天免簽」

泰國內閣會議19日正式通過由該國外交部提出的簽證政策修訂案。圖為曼谷素萬那普機場。（歐新社）

遊泰注意！泰國內閣會議今天（19日）正式通過由該國外交部提出的簽證政策修訂案，決議全面取消先前針對包括台灣在內共93個國家實施的「60天觀光免簽證」措施。

泰國政府本月11日就宣布，為提升觀光品質並強化邊境安全，該國即將取消現行的60天免簽措施，一口氣縮減到30天，此舉主要是為了打擊披著遊客外衣、長期滯留從事非法活動的跨國犯罪份子。

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根據泰媒《民族報》報導，泰國內閣會議今天正式通過該案，所有受影響的國家，將恢復原有的免簽證規定或原屬簽證類別，大部分國家將回歸原先的30天免簽停留額度，未來該國政府也將依內閣決議陸續通知相關單位。

針對此次政策急轉彎，泰國國安與執法部門指出，先前為刺激經濟與觀光而延長的60天免簽計劃已被指認出關鍵漏洞，淪為部分外籍人士與灰產集團的隱形通道。不法分子涉嫌偽裝成遊客入境，在泰國設立非法「人頭公司」、未經許可非法打工，甚至將泰國作為電信詐騙等跨國犯罪的基地。

而泰國觀光暨體育部統計數據顯示，外國旅客在泰國的平均停留時間僅有9天，因此評估縮減至30天免簽對主要觀光市場的影響非常有限。

泰國總理參威拉恭（Anuthin Chanwirakun）已指示必須嚴格審查簽證簽發，以強化國家安全並改善整體觀光體系。下一步將由泰國「簽證政策委員會」主導，配合當前外交局勢對各國進行逐一的詳細審查，預計考量被審查國的「國家安全風險」與「經濟貢獻度」，評估各國最適合的簽證類型與停留天數，部分國家未來甚至可能被縮減至15天免簽。

另外，泰國也正準備同步推進「入境費」政策，擬對搭機入境的旅客每人收取300泰銖。這筆收入將全數撥入「觀光促進基金」，未來將用於提升入境篩選系統的效率，確保未來能更專注於吸引高質量的觀光客。

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