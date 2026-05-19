太子集團超正女特助首出庭！一頭長髮沒了…. 庭畢與閨密相擁落淚

太子集團超正女特助劉純妤，今日首次到台北地院出庭應訊。（記者塗建榮攝）

柬埔寨太子集團來台設置洗錢據點，台北地檢署3月起訴62人。其中李添（太子集團陳志心腹）在台的女特助劉純妤，在第一波搜索時，被媒體捕捉到交保後燦笑離開引起討論，今日是她被起訴後首次出庭。劉女剪去長髮，留著一頭極短髮，身穿全黑並戴著黑色口罩出庭。她開庭全程幾乎一語不發，全交由律師代答法官的問題。

庭畢後，劉女和同案被告、李添的貼身秘書林昱妏，在法庭外簡單寒暄以後，給彼此一個打氣的擁抱。之後劉女忍不住落淚，林女則從包包拿出衛生紙遞給她拭淚，本來就是好友的2人，今天看起來感情仍相當融洽。

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劉純妤在偵查階段，曾3次來到北檢接受訊問，並全程配合調查、對於犯行坦承不諱，累計交保金額共65萬，並被諭令限制出境及出海。今日開庭，她維持認罪，僅透過委任律師表示，自己已於2023年6月離職，因此後續起訴書所載犯罪事實應與她無關。

由於劉女的限制出境、出海期限只到7月9日，法官也詢問檢辯雙方對延長與否的建議。檢方認為，限境的理由尚未消滅，建請法官延長限境時間。

劉女的律師則表示，劉女在偵查階段已經完全自白，並配合調查，態度良好，且已經交保65萬元。此外，劉女年邁的父母皆在台灣，並育有1歲多的小孩，並不可能拋下家庭逃亡海外。且劉女海外也並無置產，無逃亡海外的能力。況且有關劉女的其餘被告，答辯方向也和劉女不同，無串供或是滅證的可能性，盼法官能解除限境。

開庭結束以後，劉女在2位律師的陪同下，離開法院。面對媒體的鏡頭，劉女模樣相當害怕，一手抓著律師的手，另一手則緊握的包包背帶，快步離開法院。

根據起訴內容，太子集團高階幹部李添若要購買豪車、名酒、茶葉、雪茄等奢侈品，會先將款項匯至劉純妤等人的OJBK虛擬錢包中，並由劉純妤等人指示同案被告邱子恩、陽金泉前往特定地點，與太子集團合作之水房人員領取現金，完成購買。

太子集團超正女特助劉純妤，今日首次到台北地院出庭應訊。（記者塗建榮攝）

太子集團超正女特助劉純妤今日首次出庭，她維持認罪，並希望法官可以解除限境。（記者塗建榮攝）

太子集團被告之一的林昱妏是劉純妤的好友，兩人今天庭畢後相擁，給予彼此鼓勵。（民眾提供）

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