桃園托育機構嚴重超收 20嬰「塞」10坪、幼童險踩嬰兒

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間擠滿20名嬰幼兒。（黃婉如提供）

桃園市桃園區某托育機構以合法掩護非法，在10坪大的空間超收20名嬰幼兒及幼童，市府與民代昨（18）日傍晚接獲線報前往稽查，屋內環境髒亂且存放大量過期食品，且看到較大幼童在屋內跑來跑去險些踩到嬰兒時，嚇得冷汗直流，市府協助19名家長轉介合格機構或保母，另有1名嬰兒因暫時聯絡不到家長，暫由家庭暴力暨性侵害防治中心安置。

國民黨桃園市議員黃婉如今日在議會市政總質詢指出，桃園市0至2歲幼兒超過4萬人，托育需求龐大，衍生非法未立案托嬰中心問題。她昨晚與婦幼、警察、消防等10個局處人員埋伏至深夜12時，突擊查察這家曾遭取締後又另起爐灶的非法托嬰機構。

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黃婉如表示，這家托育機構長期以合法掩護非法，由一對兄妹經營，負責人為7年級的莊姓女子，今年3月在桃園區某社區違法收置嬰幼兒才被市府查獲開罰，事後竟搬家到桃園區龍壽街重操舊業，在不到10坪空間「塞」了大量嬰幼兒，現場只有2名外籍人士及1名無照女性照顧者，不僅超收，環境也大有問題，奶瓶未確實消毒，冰箱存放大量過期食品，嚴重危害嬰幼兒的安全。

黃婉如說，部分非法托嬰機構利用「家長客製化的需求」、「免延托費」等方式吸引家長，但實際上卻讓孩子暴露在高風險環境中。更令人憂心的是，此案是她與市府稽查人員在現場蹲點許久才有機會入屋查看，凸顯行政機關因受限於「不得私闖民宅」及行政法規無法申請搜索票，導致查緝難度高。

對此，市長張善政表示，該機構確屬累犯，現場環境也確實不安全，市府未來將持續加強稽查與抽查，同時強化宣導，提醒家長選擇合法立案托育機構。

市府婦幼發展局長杜慈容表示，該機構嬰幼兒與幼童多已聯絡家長帶回，後續將協助家長尋找合法托育機構，目前有1名幼童尚無法聯絡上家長，暫由家防中心安置。她坦言，該托育機構隱身在一般住宅，市府若無具體事證就進入查看，恐涉侵入住居爭議，因此有蹲點等待家長接送幼兒、伺機進行聯合查察作法。

婦幼局調查，該托育機構雖有人員具幼教老師資格，向家長收取每人每月5千元照顧費，但從未立案，有公安、消防、照顧比例及健康管理等多項違法及缺失，今年3月查獲已重罰30萬元，此次再犯除依法裁罰，也會持續追蹤。

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間擠滿20名嬰幼兒，環境髒亂。（黃婉如提供）

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間擠滿20名嬰幼兒，存放許多過期食品。（黃婉如提供）

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