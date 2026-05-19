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    首頁 > 國際

    小猴Panchi萌照恐成絕響？美國男子強闖日本動物園 荒謬理由曝光

    2026/05/19 18:33 即時新聞／綜合報導
    日本千葉縣市川動物園明星小獼猴「Panchi」，其生活園區近日遭外籍男子強行闖入。（本報合成，擷取自X、法新社）

    日本千葉縣市川動物園明星小獼猴「Panchi」，其生活園區近日遭外籍男子強行闖入。（本報合成，擷取自X、法新社）

    日本千葉縣市川動植物園明星小獼猴「Panchi」（パンチ，又名Punch）因將紅毛猩猩玩偶當成母親緊抱的坎坷身世，在全球爆紅。近日卻發生一起外籍遊客強闖禁區的脫序事件，造成大批猴群極度恐慌。其中一名嫌犯竟表示，自己輸了足球賭局才這麼做。

    綜合日媒報導，兩名嫌犯均自稱美國籍，分別是24歲的戴森（Lead Junai Dayson）與27歲的杜安（Neil Jabari Duan）。17日上午，戴森穿著詭異黃色笑臉頭套及藍色西裝，擅自翻越柵欄後跳入禁區；杜安則在一旁拍攝。

    此舉引發現場騷動，不僅大批遊客緊急通報飼育員，猴群也因陌生入侵者嚇得吱吱大叫、急忙逃竄避難。當地警方獲報後隨即將兩人逮捕，而戴森在被捕前曾透露，會做出如此荒唐的行徑，僅僅是因為「自己賭足球輸了，履行懲罰遊戲才這麼做」。

    受到這起惡意闖入事件影響，園方宣布今（19）日起，將猴山的遊客觀賞區域稍微移離柵欄，同時也正在考慮全面禁止拍攝。

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