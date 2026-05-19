南韓星巴克行銷「坦克日」引爆民憤 CEO下台

南韓星巴克18日光州民主化運動46週年紀念日當天推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被不僅被南韓民眾砲轟，外媒也爭相報導此案。（路透社資料照）

南韓星巴克18日光州民主化運動46週年紀念日當天推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界砲轟，會讓人想起當年戰車開進光州鎮壓的畫面，加上以「坦克」、「猛擊桌子」等廣告詞進行宣傳，由於18日正逢造成南韓民眾嚴重死傷的「光州事件」46週年紀念日，消息對外發布後隨即引來大量批評。南韓星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮也出面致歉，並震怒開除南韓星巴克執行長孫正鉉（손정현，音譯）及相關負責人。

《韓聯社》報導，外媒也紛紛關注並報導了南韓星巴克在518光州民主化運動46週年的18日當天，舉辦讓人聯想到軍政府時期悲劇的「坦克日」（Tank Day）活動，並指出此舉引發了「巨大爭議」。

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《路透》在報導中，將南韓星巴克前一天進行的該活動形容為「不當行銷」，並透露南韓星巴克（SCK Company）代表孫正鉉因此事遭到解雇。報導同時說明了518光州民主化運動的歷史背景，指出當時因軍方鎮壓導致數百名市民死亡，而該活動恰巧與此紀念日重疊。

《法新社》分析指出，對於「坦克日」這一措辭，引發了「廣泛的批評，因其讓人聯想到1980年光州民主化運動當時用於鎮壓示威隊伍的軍用車輛」。報導還提到，在爭議爆發當天，李在明總統透過社群媒體「X」對該活動表示「感到憤怒」。

역사적인 광주 5.18 민주화운동 기념일에 광주희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5.18 탱크데이' 이벤트라니..



그 날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까요?



대한민국 공동체와 기본적… — 이재명 （@Jaemyung_Lee） May 18, 2026

《英國BBC廣播電台》也解釋了這場爭議，並報導稱「南韓星巴克代表因一場讓人聯想到歷史流血事件的活動而遭到解雇」。BBC引述社群媒體用戶「荒謬且令人憤怒」的貼文，並補充指出，民間出現了要求對南韓星巴克及新世界集團發起抵制運動的呼聲。南韓星巴克是美國星巴克全球總部與新世界集團旗下易買得（E-Mart）的合資法人。

英國日報《衛報》同樣以「南韓星巴克執行長（CEO）因讓人聯想到屠殺民主化示威群眾的廣告而遭解雇」為題進行報導，並提到光州全南紀念聯盟發表聲明，將此事定調為「惡意嘲弄」。

此外，《衛報》指出新世界集團會長鄭溶鎮過去的「反共言論」再次受到關注，並報導稱「鄭會長曾為以美國MAGA（川普競選口號）的『轉折點美國』（Turning Point USA）為範本的組織『Build Up Korea』活動發表祝詞，而星巴克韓國此前也一直為該團體的活動免費提供咖啡」。新世界集團會長鄭溶鎮與川普家族關係密切，而商場產業工會要求新世界集團停止其「反歷史的極右行為」。

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