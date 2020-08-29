度假勝地成垃圾島 塑膠微粒汙染馬爾地夫海灘

知名旅遊勝地馬爾地夫成「垃圾島」，海洋塑膠微粒密度是全球最高的地區之一。（圖擷自福林德斯大學網站）

2020-08-29 15:34:35

〔即時新聞／綜合報導〕海島國家馬爾地夫是知名旅遊勝地，最新研究卻指出，馬爾地夫周遭水域的塑膠微粒汙染是全球最嚴重的地區之一，可能嚴重影響淺礁中的海洋生物，並威脅島嶼社區。

綜合外媒報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）日前根據拉黑比亞尼環礁（Lhaviyani Atoll）人口最多的奈法魯（Naifaru）島嶼沿岸22個地點進行研究，分析沙灘和海洋中的塑膠微粒汙染。海洋科學家研究奈法魯周圍塑膠微粒濃度，平均每公斤中有55到1127.5個塑膠微粒，是全球密度最高的地區之一。

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根據各界普遍定義，塑膠微粒的尺寸小於5毫米，被認為是看不見的水汙染物，會隨時間從寶特瓶、紡織品和衣物中分解，流入海洋。馬爾地夫高含量的有害塑膠則被認為可能來自洋流、印度洋鄰國，也可能是受當地的土地開發政策，較差的下水道和汙水處理系統等因素影響，加劇環境汙染狀況。

福林德斯大學教授柏克達席瓦（Karen Burke Da Silva）表示，馬爾地夫目前的垃圾處理方式無法跟上人口增長和發展，過去十年內，島人平均產出的垃圾增加了58%。

柏克達席瓦指出，島嶼被當作垃圾掩埋場，成了臭名遠播的「垃圾島」，也導致島周圍發現高濃度的塑膠微粒。柏克達席瓦強調，若垃圾沒有減量，處理系統沒有改善，社區將持續在海洋環境中產生大量的塑膠微粒汙染，並將對當地海洋生物和島嶼社區的健康帶來負面影響。

知名旅遊勝地馬爾地夫成「垃圾島」，海洋塑膠微粒密度是全球最高的地區之一。（圖擷自福林德斯大學網站）

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