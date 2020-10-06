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    塑膠製品汙染深海 研究：海底預估逾1400萬噸微塑膠

    澳洲最新研究預估，全球海底應有超過1400萬噸塑膠微粒。（歐新社資料照）

    澳洲最新研究預估，全球海底應有超過1400萬噸塑膠微粒。（歐新社資料照）

    2020/10/06 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕根據最新研究預估，至少有1400萬噸的塑膠微粒在全球海洋底部，研究針對水下3公里的海洋沉積物進行分析，發現全球海洋底部的塑膠，可能比表面漂浮的塑膠多出30到50倍。

    綜合外媒報導，澳洲國家機構「聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）收集並分析距離大澳洲灣（Great Australian Bight）約300公里的6個偏遠地點海床，根據51個樣本，發現每克沉積物平均包含1.26個「微塑膠」。從樣本以及其他組織團體的報告，研究人員推斷，目前全球海底應有多達1440萬噸的微塑膠，紀錄的塑膠微粒數量和過去深海研究相比，高了25倍。

    「微塑膠」（Microplastics）是尺寸小於5毫米的塑膠碎片，被認為是看不見的水汙染物，會隨時間從寶特瓶、紡織品和衣物中分解，流入海洋，防止塑膠持續汙染水資源已成為全球的共同挑戰。

    聯邦科學與工業研究組織海洋與大氣部的巴雷特（Justine Barrett）表示，這項研究報告擴大了大眾對海洋中的塑料汙染量的理解，結果顯示，微塑膠確實正在沉入海底，深海也會受到塑膠汙染問題的影響。

    聯邦科學與工業研究組織首席科學家、研究報告作者哈德斯堤（Denise Hardesty）指出，塑膠遍佈各個水域，人類應停下來思考，想想日常的消費習慣對世界帶來的影響。當局需要確保海洋不會淪為垃圾場，研究結果也再次證明，人類需要從源頭阻止這種情況。

    根據9月的研究預估，2016年約有1900萬噸到2300萬噸的塑膠流入河流和海洋，《科學》雜誌的研究估計，每年約有850萬噸塑膠最終流入海洋，另一項研究則預估，海洋表面漂浮著25萬噸塑膠。

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