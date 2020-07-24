疫情間塑膠製品激增 研究：2040年前海洋垃圾將增加兩倍

研究顯示，若無法減少塑膠製品產量，在未來20年內，流入海洋的塑料廢物數量將會增加2倍。（法新社）

2020-07-24 10:51:01

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行期間，一次性塑膠製品的使用量明顯增加。根據非營利組織23日發表的新研究顯示，若各公司、政府無法大幅減少塑膠製品產量，在未來20年內，流入海洋的塑料廢物數量將會增加兩倍。

《路透》報導，皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）和SYSTEMIQ合作，刊登在學術期刊《科學》的研究顯示，人類如果不採取任何行動，每年流入海洋的塑膠數量，將從1100萬噸增加到2900萬噸，直到2040年，海洋內累積的廢棄物總量將達6億噸，相當於3百萬隻藍鯨的重量。

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非營利組織國際固體廢棄物協會（International Solid Waste Association，ISWA）指出，疫情期間塑膠廢物增加，口罩、橡膠手套越來越常出現在海灘，全球的垃圾掩埋場堆滿廢物，外帶食物的餐盒容器和線上購物的包裝也持續激增。

皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）資深經理、研究報告合著者劉溫妮（Winnie Lau，音譯）表示，塑料汙染會影響到所有人，不只是你、我或是單個國家的問題，而是每個人都會面臨到的問題。如果什麼都不做，情況將持續惡化。

自1950年以來，每年塑膠的產量都在迅速攀升，當時全球總產量為200萬噸。2017年的全球產量為3.48億噸，預計到2040年這項數據將再度翻倍。

據報導，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、陶氏（Dow）、雪佛龍菲利普化學（Chevron Phillips Chemical）等大型塑膠製造商都表示，儘管塑料製品產量增加，仍將致力於解決塑膠汙染問題，資助清理廢物計畫。

研究報告建議，政府應立法限制塑膠製品生產，並為可重複使用的替代物提供補助。可口可樂、百事可樂、雀巢等大品牌也承諾，會在產品包裝中使用更多回收原料。塑膠產業則反對政府針對一次性塑膠製品的禁令。

研究則指出，到2040年，目前政府和企業的承諾只會使流入海洋的塑膠廢物減少7%。研究顯示，為了將海洋廢物的流動減少80%，包裝應該要重新設計，以紙類或可堆肥的材料替代一次性塑膠，使可回收材料佔的比例增加一倍以上。

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