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    政敵指控普廷下毒 克里姆林宮反批納瓦尼與CIA合作

    納瓦尼接受採訪時指出，俄羅斯總統普廷是下毒案幕後黑手，克里姆林宮1日則怒批美國中情局和納瓦尼合作。（路透資料照）

    納瓦尼接受採訪時指出，俄羅斯總統普廷是下毒案幕後黑手，克里姆林宮1日則怒批美國中情局和納瓦尼合作。（路透資料照）

    2020/10/02 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前疑似遭人下毒，出院後首度接受媒體訪問，指控俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是幕後黑手，俄羅斯克里姆林宮1日則怒批，美國中情局（CIA）等情報組織正在與納瓦尼合作，為西方國家利益行動。

    綜合外媒報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1日表示，這並非第一次發現納瓦尼與外國情報機構有聯繫，佩斯科夫強調納瓦尼多次接受西方情報組織指示。並指出，納瓦尼對普廷的指控令人無法接受、毫無根據且具侮辱性。

    佩斯科夫指出，自己相當肯定，美國中情局的專家正在與納瓦尼合作。俄羅斯下議院「國家杜馬」（State Duma）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）也表示，納瓦尼正與西方情報機構和國家單位合作，並為他們的利益行事。

    據報導，克里姆林宮的聲明是俄羅斯當局，首次直接指控普廷政敵納瓦尼，與外國情報單位合作。這增加納瓦尼重返俄羅斯的風險，也增加西方領導人採取行動的壓力。納瓦尼的助理索博爾（Lyubov Sobol）批評克里姆林宮的言論「完全是胡說八道」，對此納瓦尼則回應表示，將向佩斯科夫提告，並要求佩斯科夫提供相關證據。

    歐盟稍早進行高峰會，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）譴責俄羅斯對反對派的納瓦尼使用「化學武器」的行為，並呼籲俄羅斯進行調查。佩斯科夫則表示，俄羅斯已準備好與德國進行全面合作，並強調納瓦尼在轉往柏林治療前體內都未測出任何有毒物質。

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