納瓦尼出院後首度受訪 控普廷是下毒案幕後黑手

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）今年8月疑似遭人下毒，被送往德國接受治療。他出院後首度接受媒體訪問，指控俄羅斯總統普廷（右）是此案的幕後黑手。（法新社）

2020/10/01 18:57

〔中央社〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼今年8月疑似遭人下毒，被送往德國接受治療。他出院後首度接受媒體訪問，指控俄羅斯總統普廷是此案的幕後黑手。他還誓言將返國繼續推動反對運動。

根據德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天在官網上釋出的訪談摘錄，納瓦尼（Alexei Navalny）說：「我斷言普廷（Vladimir Putin）是此案幕後黑手，我不覺得有任何其他解釋。」

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納瓦尼也誓言重返俄羅斯，繼續推動反對運動。他告訴明鏡周刊：「不回去意味著普廷的目的實現。我現在的工作就是繼續不畏當權者。我不會不回俄羅斯，送給普廷這個大禮。」

44歲的納瓦尼是知名反貪腐運動人士，經常猛烈批評普廷。他8月在西伯利亞的多木斯克市（Tomsk）替參加地方選舉的反對派候選人助選，之後搭機飛往莫斯科，卻在航班上突然病倒。

一開始治療他的俄羅斯醫師說，檢驗結果並未發現任何毒物。他後來於8月22日被轉送德國柏林治療，當時還處於昏迷狀態，需要呼吸器輔助。

德國方面表示，毒物學檢驗結果顯示，納瓦尼中了蘇聯時代研製的神經毒劑諾維喬克（Novichok）；法國和瑞典也各自替德國的說法背書。

但俄羅斯政府否認涉及下毒案的指控，還稱西方國家領袖利用納瓦尼的身體狀況，發動假新聞宣傳戰。

納瓦尼接受一個月治療後，醫師判斷他可以完全康復，允許他出院。

自從他甦醒後，在社群媒體上就很活躍。他上週在Instagram張貼自己坐在柏林一處長凳上的照片，說他離完全康復還有一大段距離，且需要復健。

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