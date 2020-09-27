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    撿回一命但被抄家 俄國反對派領袖納瓦尼房產被查封

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）遭到神經毒氣所害，送往德國治療後恢復狀況良好，23日已順利出院，未來有望完全康復，不過近期傳出他在俄國的資產遭到當局「抄家」。（法新社）

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）遭到神經毒氣所害，送往德國治療後恢復狀況良好，23日已順利出院，未來有望完全康復，不過近期傳出他在俄國的資產遭到當局「抄家」。（法新社）

    2020/09/27 20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭到神經毒氣所害，送往德國治療後恢復狀況良好，23日已順利出院，未來有望完全康復，不過近期傳出他在俄國的資產遭到當局「抄家」，不僅銀行帳戶被凍結，他名下一處在莫斯科的住所也遭查封。

    綜合外媒報導，納瓦尼的發言人亞爾米（Kira Yarmysh）表示，俄國法院早在8月就把納瓦尼的銀行帳戶凍結，現在又查封他位在莫斯科的一處住所；亞爾米指出，這樣未來納瓦尼若回到俄國，他雖然仍可入住這間住所，但不能進行出售、贈與以及抵押貸款。

    由於過去納瓦尼與反貪腐基金會（FKB）對俄國一間餐飲服務公司進行調查，質疑這公司涉嫌在2018年間提供有健康疑慮的食物給莫斯科的中小學，但疑似因為該公司與俄國的億萬富豪普利格辛（Jewgeni Prigoschin）關係密切，而普利格辛又是號稱「普廷大廚」的普廷親信；結果普利格辛反控納瓦尼和FKB誹謗與毀壞名譽，最終法院裁決納瓦尼與FKB敗訴，需賠償對方140萬美元（約4094.3萬新台幣），而法院近期也採取行動以追繳「賠償費用」。

    目前納瓦尼仍留在德國接受後續治療，不過針對他先前曾表示最終仍會回到俄國，克里姆林宮的發言人表示，納瓦尼「隨時」可以「自由」的返回莫斯科，「祝他早日康復」。

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