可望完全康復！中毒治療逾1個月 普廷政敵納瓦尼終出院

俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭到神經毒氣所害，日前狀況好轉，能夠下床走動。今（23）日納瓦尼也總算能夠順利出院，主治醫師指出，納瓦尼的病情已經充分改善，也可望「完全康復」。（圖取自納瓦尼IG）

2020/09/23 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭到神經毒氣所害，日前狀況好轉，能夠下床走動。今（23）日納瓦尼也總算能夠順利出院，主治醫師指出，納瓦尼的病情已經充分改善，也可望「完全康復」。

綜合外媒報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）政敵、反對派領袖納瓦尼，於上月20日飛往西伯利亞的班機上突感不適，班機緊急降落至西伯利亞鄂木斯克市以進行治療，納瓦尼稍後陷入昏迷，需要呼吸器輔助來維持呼吸；22日，在德國協助之下，納瓦尼被送往柏林夏里特醫院。

請繼續往下閱讀...

德國政府9月2日指稱，軍方在納瓦尼體內檢測出神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」；法國與瑞典的實驗室也認同該說法，證實納瓦尼是受到該種神經毒劑所害。

日前納瓦尼在他的Instagram發佈文章，並附上了一張他正試圖走下樓梯的圖片，顯示出他狀況明顯好轉，也已經能夠下床走動。

經過柏林夏里特醫院32天的治療，44歲的納瓦尼今天總算得以出院；他的主治醫師指出，他的病情充分改善，已經能夠出院，甚至可望「完全康復」，不過醫師也補充，目前評估納瓦尼中毒的潛在長期影響還太早。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法