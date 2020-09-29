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    避風頭？白羅斯諾貝爾文學獎得主上月遭約談 今突飛往德國

    白羅斯諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇突然前往德國。（路透）

    白羅斯諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇突然前往德國。（路透）

    2020/09/29 09:03

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯政治風暴引發全球關切，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）試圖打壓國內輿論反彈，就連諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）也遭當局約談，如今有消息傳出，亞歷塞維奇已遠走德國，但強調僅是醫療需求，與政治無關。

    《BBC》報導，亞歷塞維奇的助理表示，她已離開白羅斯前往德國，目的是進行治療及工作上的事物，此行與政治無關，結束後就會返國。

    亞歷塞維奇是白羅斯著名的反對派人士，也是監督政權轉移的「協調委員會」（Co-ordination Council）主要成員之一，上個月白羅斯政府針對協調委員會進行調查，亞歷塞維奇也被約談。當地時間週日，白羅斯政府又逮捕了多名抗議人士。

    歐盟執委會副主席、外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前向歐洲議會表示，盧卡申科在8月贏得的選舉是一場騙局，「我們不承認盧卡申科是白羅斯的合法總統」；法國總統馬克宏則預計在週二和白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）會面。

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