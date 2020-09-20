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    白羅斯女性示威3百多人被逮捕 73歲奶奶也沒放過

    白羅斯女性19日走上街頭示威遊行。（歐新社）

    白羅斯女性19日走上街頭示威遊行。（歐新社）

    2020/09/20 12:01

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯婦女19日在首都明斯克發起示威行動，抗議總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）長年的執政，防暴警察大規模的鎮壓，逮捕多達3百名的女性，其中更包括一名高齡73歲的反對派人士巴欣斯卡雅（Nina Bahinskaya）。

    綜合外媒報導，自白羅斯8月總統大選以來，當地的示威行動未止，逾兩千名女性19日走上街頭抗議。人權組織維亞斯納（Viasna）表示，週六的遊行有328人被拘留。據報導，被逮捕的人數過多，少數示威者被立即釋放。被拘留者更包括73歲的巴欣斯卡雅，警方告知巴欣斯卡雅，她正在參加未經授權的示威抗議，巴欣斯卡雅則反擊稱，自己只是在「散步」，隨後遭警方逮捕，目前已被釋放。

    巴欣斯卡雅積極參與反政府活動，毒舌的個性和強悍的行動也讓她成為示威的知名人物。巴欣斯卡雅自1988年起便開始參與反蘇聯示威，多次遭到當局逮捕，仍持續堅持抗議，巴欣斯卡雅過去受訪時則強調，「這是我的職責」（It's my duty）。

    流亡立陶宛的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）則透過影片支持女性遊行，蒂卡諾夫斯卡婭表示，儘管政府持續施壓，白羅斯人仍堅持和平示威，表現出驚人的毅力。據報導，反對派委員會的多名主要人士被監禁、流亡海外，委員會成員扎納克（Maxim Znak）宣布將在監獄進行絕食抗議，反對派也預計在當地時間20日舉行大規模示威。

    白羅斯警方逮捕超過3百人，其中也包括73歲的的反對派人士巴欣斯卡雅。（法新社）

    白羅斯警方逮捕超過3百人，其中也包括73歲的的反對派人士巴欣斯卡雅。（法新社）

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