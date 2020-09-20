報復鎮壓反政府示威 白羅斯駭客公布千名員警個資

白羅斯匿名駭客公布1000名員警個資，報復警方鎮壓反魯卡申科的抗議行動。圖為19日反政府抗議人士被拘捕。（美聯社）

2020/09/20 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯（Belarus）自8月總統大選後持爆發反政府示威，要求已執政26年的總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）下台，已有數千名抗議群眾被捕，今（20）日也有民眾上街示威，有匿名駭客公布1000名白羅斯員警的個資，報復這些人鎮壓反魯卡申科示威的行為。

《路透》報導，反對派新聞群組Nexta Live在通訊軟體Telegram發表的聲明中表示，「隨著警方持續逮捕行動，我們將繼續大規模發布數據」，「即使戴著巴拉克拉瓦頭套（Balaclava），也沒有人可以保持匿名」。

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這些個資已在週六晚間於Telegram群組上廣泛傳播。白羅斯政府表示，將會找出並懲罰那些負責洩漏個資的人。內政部發言人說，政府可動用的力量、手段和技術將可以查出並起訴洩漏個資的大多數人。

報導指出，安全部隊的忠誠度對魯卡申科在上個月總統大選後的執政能力至關重要。魯卡申科聲稱自己在這場大選獲得壓倒性勝利，但他的反對者指控他操縱選舉、作票。

白羅斯安全部隊已在一波又一波的示威抗議和罷工中拘留了數千名人。這些安全人員經常帶著面罩、防爆頭盔或巴拉克拉瓦頭套，一些不滿被捕的抗議者會動手扯下這些遮掩臉部的東西。

據官方表示，有390名女性因參加週六的反魯卡申科抗議活動而遭拘捕。大多數人已被釋放。

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