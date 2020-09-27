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    多國砲轟盧卡申科政府 白羅斯外長斥「製造混亂」

    白羅斯外交部長馬凱26日在聯合國大會怒控西方國家試圖在白羅斯國內製造「混亂」並煽動「無政府主義」。（美聯社）

    白羅斯外交部長馬凱26日在聯合國大會怒控西方國家試圖在白羅斯國內製造「混亂」並煽動「無政府主義」。（美聯社）

    2020/09/27 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯境內的反政府示威持續延燒，外交部長馬凱（Vladimir Makei）26日在聯合國大會怒控西方國家試圖在白羅斯國內製造「混亂」並煽動「無政府主義」，馬凱也警告外國不要干預內政，更不應實施制裁。

    綜合外媒報導，白羅斯因8月的選舉爭議，引發大規模的示威，隨著英國和歐盟等國正考慮向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府實施制裁，外長馬凱26日透過影片在聯合國大會發表演說。馬凱表示，正看到外國試圖破壞白羅斯國內局勢，干涉內政，並怒批西方國家實施制裁和其他限制，將產生反效果，對每個人都將有害。

    馬凱指出，西方國家不斷發表充滿憤世嫉俗的言論，聲稱他們擔心白羅斯的主權和福祉，實際上只是為白羅斯帶來「混亂」和「無政府主義」，更將導致白羅斯失去長年來的發展。

    據報導，盧卡申科在8月9日勝選以來，國內示威已有超過1.2萬人被逮捕，多名反對派人士也遭拘留或流亡海外。盧卡申科政府被指控操縱選舉，並對和平示威者施以暴力，消息人士透露，美國、加拿大、英國預計將在不久後向白羅斯實施制裁，歐盟則考慮對白羅斯高階官員實施制裁。

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