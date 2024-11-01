石破茂能否保住首相 下週是關鍵

日本自民黨新任總裁石破茂，於眾院全體會議當選第102任首相。（美聯社）

2024/11/01 21:14

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本預定十一日召開特別國會進行首相指名選舉，由於自民黨、公明黨執政聯盟的眾院席次未過半，近日密集與國民民主黨（國民）和日本維新會（維新）兩在野黨協商，期阻止兩黨與最大在野黨立憲民主黨（立民）合作共推候選人，若能成功，自民黨仍有機會繼續執政，另外，自民黨預定七日舉行兩院黨團議員懇談會，首相石破茂能否頂住黨內為敗選負責的壓力，成為是否保住首相職位的關鍵。

上週日舉行的眾院大選，自民黨拿下一九一席、公明黨二十四席，合計共二一五席，較選前二七九席減少了六十四席，未能達到過半的二三三席。立民拿下一四八席、維新三十八席、國民二十八席、令和新選組九席、共產黨八席。

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依規定眾院首相指名選舉，若無人能在首輪投票獲得過半票數，將由得票最多的前兩人進行第二輪投票。日本眾院在1994年曾進行過兩輪投票，當時由自民和先驅新黨聯手推選社民黨村山富市擔任首相，今年若進行兩輪投票，將是相隔三十年。

自民黨日前已邀請選前退黨或未提名的六位當選人加入眾院黨團運作，換言之，自公聯盟目前能掌握的選票有二二一票，而立民加共產黨能掌握的票數有一五六票，兩陣營均未達到二三三的過半票數。

在此情況下，維新的三十八票和國民的二十八票具有關鍵的作用。兩黨也成為自民和立民兩陣營爭取的對象。

自民黨幹事長森山裕昨天與國民的幹事長榛葉賀津也舉行會談，雙方同意啟動政策協商。依照時程，日本政府將在十一月彙整新一波的經濟對策，接下來還有2024年席追加預算案和2025年度政府總預算案和稅制修改。自民黨釋出利多誘因，希望與國民進行政策合作。共同社報導，榛葉告知在首相指名的兩輪投票，將投給該黨黨魁玉木雄一郎。

另一方面，擁有三十八席的維新，早已表明首輪投票將投給黨魁馬場伸幸，但第二輪投票，則將視與朝野兩陣營協商的結果。由於國民已表明兩輪投票均會投給該黨的黨魁玉木，所以即使維新在第二輪投票給立民陣營候選人，合計也僅有一九四票，低於自民陣營掌握的二二一票。

目前還有另一個可能是，立民、共產、維新、國民和僅有一席的社民黨成在野大聯盟，並將選票倒給國民，玉木就可拿下二二三票，在第二輪投票贏過自民陣營的二二一票。

在此情況下，自民陣營要靠兩輪投票繼續執政，就必須瓦解在野大聯盟的形成。國民成為關鍵少數，立民仍在立爭兩黨合作的機會，立民幹事長小川淳也今天與國民幹事長榛葉舉行會談，最快於下週安排立民黨魁野田佳彥與玉木舉行黨魁會談。

國民和立民之間的政策主張有諸多分歧，與自民的協商空間相對較大。不過，國民提出將年收入超過一○三萬圓（約合台幣二十一．九萬元）即須繳所得稅的「年收入壁壘」，放寬至一七八萬圓，以及解除凍結部分減輕汽油稅的「觸發條款」等選舉政見，自民黨能否吞下這些要求，也將牽動國民的合作意願。

另一方面，自民黨內在敗選後，黨內氣氛極差，黨內蘊釀的「石破下台」風暴仍在形成中，七日將舉行兩院黨團議員懇談會，是否有人出來開第一槍，將成為石破是否能繼續領導自民黨的關鍵。

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