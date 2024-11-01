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    德國浣熊數量過多 肉商製成香腸、肉丸熱賣

    德國一家肉商突發奇想，將浣熊肉製成香腸、肉丸等肉品。（路透）

    德國一家肉商突發奇想，將浣熊肉製成香腸、肉丸等肉品。（路透）

    2024/11/01 20:38

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）10月31日報導，德國境內浣熊數量繁衍過多，不僅造成居民困擾，也危及生物多樣性。一家香腸製造商想出一套解決辦法，將浣熊製成香腸、肉丸等肉品販售，結果出乎意料大獲好評。

    在德國東北部卡德（Kade）開設肉品店的萊斯（Michael Reiss）認為，被當成「害獸」捕獵的浣熊，除了隨意被丟棄外，應該有其他用途，於是在得到官員首肯後，動手加工製作成食物。

    萊斯一開始做出「浣熊丸」，並參加食品展覽，結果大受歡迎，在自家商店也成為熱銷商品。萊斯打鐵趁熱加緊研發，也開始在網路上販售，現在一共推出7種浣熊肉產品，包括「浣熊香腸」。

    萊斯告訴CNN：「我們是歐洲唯一販賣浣熊肉的店，人們從四面八方而來，有時會開車150公里前來，順道來個一日遊，只因他們想嚐嚐浣熊肉。」萊斯強調，浣熊肉不光是新奇，口味也很受讚賞，「我從來沒聽過有人說它噁心或不能吃，老實說，每個人都喜歡」。

    萊斯表示，浣熊肉的味道和其他肉類沒有太大不同，沒有過於獨特的味道，還比其他肉稍微軟一些，「如果你吃兩根香腸，你就會知道哪一根是浣熊。如果只吃一根，你就不會意識到有太大的不同」。

    更重要的是，萊斯表示，浣熊肉品也可以解決浣熊氾濫的問題。

    德新社（DPA）引述法蘭克福歌德大學研究人員說法指出，德國目前推估有200萬隻浣熊。這種哺乳類動物原生於北美，通常重約10公斤，大型雄性可達20公斤。

    德國森肯伯格自然研究協會指出，浣熊現在對德國國內生物多樣性構成威脅，尤其是牠們會食用的爬行動物和兩棲動物，因此社會上已出現呼籲對浣熊族群進行管理的聲音。

    自然與生物多樣性保護聯盟（NABU）指出，浣熊在1920年代被引入德國，用於毛皮養殖場，並在1934年首次被野放。適應力極強的浣熊能在城鎮、森林、草原等各種環境生存、繁殖，但狩獵浣熊並不是解決問題的方法。

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