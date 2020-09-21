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    抗爭不息！ 明斯克再現超過10萬人上街抗議 266人遭逮捕

    白羅斯反對獨裁總統盧卡申科的示威已持續6週左右，昨天（20日）首都明斯克又聚集10萬人進行示威抗議，然而當局也部署數百名軍警封鎖市中心區域，並出動水砲車以及裝甲鎮暴車意圖鎮壓民眾。（歐新社）

    白羅斯反對獨裁總統盧卡申科的示威已持續6週左右，昨天（20日）首都明斯克又聚集10萬人進行示威抗議，然而當局也部署數百名軍警封鎖市中心區域，並出動水砲車以及裝甲鎮暴車意圖鎮壓民眾。（歐新社）

    2020/09/21 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯反對獨裁總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的示威已持續6週左右，昨天（20日）首都明斯克又聚集10萬人進行示威抗議，然而當局也部署數百名軍警封鎖市中心區域，並出動水砲車以及裝甲鎮暴車意圖鎮壓民眾，造成雙方爆發零星衝突，根據白羅斯內政部在今天發布的數據指出，昨天全國的示威遊行共有442人遭到逮捕，其中明斯克有266人遭到逮捕。

    綜合外媒報導，昨天白羅斯全國各地的街頭再次湧現抗議人朝，其中首都明斯克更有超過10萬人走上街頭怒吼，要求疑似在總統大選作票的盧卡申科下台，痛罵他「滾出去」，然而當局不僅將當地的地鐵站關閉，以阻止更多人聚集外，還在明斯克市中心部署數百名軍警嚴陣以待，並出動水砲車鎮壓，逮捕多位示威群眾。

    先前被白羅斯當局意圖強制驅逐出國、失敗後轉而逮捕拘禁的反對派女性領導人寇斯妮可娃（Maria Kolesnikova），昨天透過律師在示威現場轉述聲明，鼓勵示威者抗爭不息，她強調，「自由值得爭取，不要害怕獲得自由」，自己不會後悔，而且還會繼續這樣做。

    雖然自大選後每天都會有抗議活動，不過每週日在明斯克舉行的示威仍是全國最大的抗議活動，雖然政府的反應越來越強硬，但反而激出越來越多人加入反抗的行列。

    《德國之聲》記者康諾利（Nick Connolly）指出，雖然人們發現警察的手段越來越粗暴，且就算是面對女性示威者也是如此，使大家比起以前還要擔心自身安危。「但警方手段反而成為反效果，暴力的執法手段讓那些原本待在家裡的人感到憤怒，結果他們也走上街頭加入示威的行列」，康諾利表示，即便每週的抗議和逮捕看似無法改變什麼，但抗議者仍充滿希望，「他們已經將示威視為必須要繼續下去的工作」。

    根據白羅斯內政部在今天發布的數據指出，昨天全國的示威遊行共有442人遭到逮捕，其中明斯克有266人遭到逮捕。（歐新社）

    根據白羅斯內政部在今天發布的數據指出，昨天全國的示威遊行共有442人遭到逮捕，其中明斯克有266人遭到逮捕。（歐新社）

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