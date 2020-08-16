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    群眾包圍白俄官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議

    有數千名示威者包圍白俄羅斯國家電視台大樓，抗議報導偏袒盧卡申科、惡意抹黑示威者，結果有超過百名電視台職員加入示威者的行列，並計畫8月17日發動罷工，另外也有數位記者與主播辭職。（路透）

    有數千名示威者包圍白俄羅斯國家電視台大樓，抗議報導偏袒盧卡申科、惡意抹黑示威者，結果有超過百名電視台職員加入示威者的行列，並計畫8月17日發動罷工，另外也有數位記者與主播辭職。（路透）

    2020-08-16 19:45:03

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統大選舞弊風波持續發酵，大批示威民眾質疑已連續執政26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）作票，不畏鎮壓連日上街抗議，國內罷工也持續蔓延，昨天（8月15日）更有數千名示威者包圍白俄羅斯國家電視台（Belarusian state television centre）大樓，抗議報導偏袒盧卡申科、惡意抹黑示威者，結果有超過百名電視台職員加入示威者的行列，並計畫明天（8月17日）發動罷工，另外也有數位記者與主播辭職。

    綜合外媒報導，由於在總統大選當天，白俄羅斯國家電視台仍在播出支持盧卡申科的報導，對反對盧卡申科的示威活動不僅完全忽視，選舉後還刻意將抗議活動與暴力連結，譴責示威者並警告人們不要參加。

    對此，昨天（8月15日）有數千名示威者包圍白俄羅斯國家電視台（Belarusian state television centre）大樓，高舉「向大眾傳遞真相」的標語抗議電視台的偏頗報導；結果有超過百名不滿政府政策的電視台職員走出大樓，表示將在8月17日發動罷工，並加入抗議的行列，另外也有數名記者與主播離職。

    有名員工雅羅斯希維奇（Andrei Yaroshevich）表示，我跟每個人的訴求一樣，重新進行自由的選舉，並釋放所有被逮捕的抗議者；隨後鎮暴警力趕抵現場並封鎖大樓門口後，盧卡申科的新聞秘書娜塔莉·埃斯蒙特（Natalya Eismont）與參議院議長娜塔莉·科恰諾娃（Natalya Kochanova）來到電視台大樓準備與工作人員見面時，還對包圍的示威群眾痛斥「丟臉」。

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