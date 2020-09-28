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    首頁　>　國際

    高加索地區衝突加劇 亞美尼亞控土耳其派4千士兵助亞塞拜然

    亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，亞美尼亞駐俄羅斯大使表示，土耳其已派出約4千名士兵助拳亞塞拜然，介入這場紛爭，但亞塞拜然否認。（歐新社）

    亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，亞美尼亞駐俄羅斯大使表示，土耳其已派出約4千名士兵助拳亞塞拜然，介入這場紛爭，但亞塞拜然否認。（歐新社）

    2020/09/28 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，亞美尼亞駐俄羅斯大使表示，土耳其已派出約4千名士兵助拳亞塞拜然，介入這場紛爭，但亞塞拜然否認。

    根據《路透》報導，引述《國際文傳電訊社》（Ifax）消息，亞美尼亞駐俄羅斯大使在今日（28日）表示，土耳其已從敘利亞北部向亞塞拜然派遣了約4千名士兵，介入納戈爾諾-卡拉巴赫地區的衝突。對此，亞塞拜然總統的助理稍早否認這項消息，並稱這是亞美尼亞又一次的挑釁，完全是一派胡言。

    對於高加索局勢升溫，美國總統川普表示非常關注此事，並有意調停，而俄羅斯總統普廷也與亞美尼亞總理通電，對雙方的敵對行動表示「嚴正關切」。

    位於亞塞拜然境內的納戈爾諾-卡拉巴赫居民主要為亞美尼亞人，並脫離亞塞拜然政府控制，但國際普遍未承認其獨立。亞美尼亞的主要盟友是俄羅斯，亞塞拜然則是土耳其的傳統盟友。

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