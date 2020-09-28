爭議區又衝突 亞塞拜然、亞美尼亞開火

納哥諾卡拉巴克位置圖

2020/09/28 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕位於高加索地區的前蘇聯國家亞塞拜然，廿七日與未被國際承認的阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh）爆發激烈武裝衝突。毗鄰的亞美尼亞表示，至少一名女性及一名兒童死於亞塞拜然軍隊的砲火下；阿爾札赫表示，至少十六名軍人喪生、一百多人受傷；亞塞拜然總統府發言人也聲稱，有多名平民與軍人死亡。衝突爆發後，阿爾札赫與亞美尼亞政府均火速宣布戒嚴，進入全面動員狀態。

阿爾札赫與亞美尼亞宣布戒嚴、全面動員

阿爾札赫共和國位於亞塞拜然的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh），由於種族、宗教皆與亞塞拜然迥異，一九九一年蘇聯解體後宣布獨立，造成當地不斷爆發武裝衝突。人口組成與宗教信仰皆與阿爾札赫相近的亞美尼亞，過去雖然一直提供奧援，卻也不願意承認阿爾札赫的獨立地位。阿爾札赫目前已有獨立的政府、領土、軍隊和民選總統。

請繼續往下閱讀...

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）廿七日指控亞塞拜然對亞美尼亞人宣戰，攻擊哥諾卡拉巴克的平民聚落，南高加索瀕臨全面開戰，他們已準備好為保衛神聖家園而戰。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則透過電視，誓言將戰勝亞美尼亞族武裝份子，聲稱他們的行動僅是「反擊」主動向軍事基地與平民聚落開火的亞美尼亞人。

亞美尼亞國防部聲稱，已擊毀亞塞拜然的四架直升機、十輛坦克和十五架無人機。亞塞拜然國防部僅承認一架直升機被擊落，並聲稱出動坦克和無人機，已摧毀十二座亞美尼亞的防空設施，佔領若干原由亞美尼亞族控制的村落。

俄羅斯、歐安組織 呼籲雙方立即停火談判

對於衝突不斷升高，周邊鄰國俄羅斯和歐洲安全暨合作組織（OSCE）皆呼籲雙方立刻停火、恢復談判，以緩解緊張情勢。土耳其國防部長阿卡（Hulusi Akar）則表示，將全力支持盟友亞塞拜然。阿爾札赫總統哈魯秋尼揚（Araik Harutyunyan）則指控，土耳其派遣傭兵協助亞塞拜然，亞美尼亞總理帕辛揚也呼籲國際社會阻止土耳其介入。

在納哥諾卡拉巴克（阿爾札赫共和國）前線的衝突地帶，一輛亞塞拜然的坦克遭亞美尼亞軍方砲火摧毀。 （歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法