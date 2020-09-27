高加索地區局勢升溫！ 亞美尼亞頒布戒嚴與動員令

亞美尼亞政府已宣布戒嚴與全面動員令。（路透）

2020/09/27 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然今（27）日稍早時爆發武裝衝突，雙方交戰地點位於亞塞拜然境內的亞美尼亞族居住區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh），兩國都指控對方先行發動攻擊，而亞美尼亞與卡拉巴赫已因此宣布戒嚴。

綜合外媒報導，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）在他的推特上表示，亞美尼亞已進入戒嚴狀態，並宣布總動員，同時他也要求所有軍事人員盡速回歸崗位；同時，納戈爾諾-卡拉巴赫總統哈魯特尤恩揚（Arayik Harutyunyan）也宣布了戒嚴與動員令。

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亞美尼亞與亞塞拜然兩國自1988年以來便為了納戈爾諾-卡拉巴赫地區的主權歸屬問題而爭吵不休，卡拉巴赫當地議會投票贊成與亞塞拜然統一，但是卡拉巴赫大多數人口卻傾向獨立；1991年，納戈爾諾-卡拉巴赫在亞美尼亞的支持下，對亞塞拜然發起獨立戰爭，期間造成數十萬人流離失所，一直到1994年俄國出面調解，兩國才簽訂停火協議。

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.



For the fatherland, for victory. — Nikol Pashinyan （@NikolPashinyan） September 27, 2020

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