高加索地區局勢升溫！ 亞美尼亞頒布戒嚴與動員令

2020/09/27 20:30

〔即時新聞/綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然今(27)日稍早時爆發武裝衝突,雙方交戰地點位於亞塞拜然境內的亞美尼亞族居住區納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh),兩國都指控對方先行發動攻擊,而亞美尼亞與卡拉巴赫已因此宣布戒嚴。

綜合外媒報導,亞美尼亞總理帕希尼揚(Nikol Pashinyan)在他的推特上表示,亞美尼亞已進入戒嚴狀態,並宣布總動員,同時他也要求所有軍事人員盡速回歸崗位;同時,納戈爾諾-卡拉巴赫總統哈魯特尤恩揚(Arayik Harutyunyan)也宣布了戒嚴與動員令。

請繼續往下閱讀...

亞美尼亞與亞塞拜然兩國自1988年以來便為了納戈爾諾-卡拉巴赫地區的主權歸屬問題而爭吵不休,卡拉巴赫當地議會投票贊成與亞塞拜然統一,但是卡拉巴赫大多數人口卻傾向獨立;1991年,納戈爾諾-卡拉巴赫在亞美尼亞的支持下,對亞塞拜然發起獨立戰爭,期間造成數十萬人流離失所,一直到1994年俄國出面調解,兩國才簽訂停火協議。

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.



For the fatherland, for victory.