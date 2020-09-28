高加索衝突升溫！亞塞拜然宣布進入戰時狀態 川普欲調停

亞美尼亞和亞塞拜然在當地時間27日於兩國爭議地點納戈爾諾-卡拉巴赫爆發武裝衝突。（歐新社）

2020/09/28 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然在當地時間27日於兩國爭議地點納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，造成至少23人死亡，上百人受傷，亞美尼亞宣布戒嚴令，並發布軍事總動員，亞塞拜然也宣布進入戰時狀態，全國實行戒嚴，美國總統川普表達關注，尋求調停衝突的可能性。

綜合外媒報導，亞美尼亞和亞塞拜然爆發自2016年以來最嚴重的一次軍事衝突，兩國都指控對方發動攻擊，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布戒嚴級動員令，警告目前兩國處於「大規模戰爭」的邊緣，呼籲人民準備「捍衛我們神聖的家園」。

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亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）也宣布進入戰時狀態，全國實行戒嚴，稱已下令對亞美尼亞軍隊發動大規模反攻；兩國都稱在軍事上獲得斬獲，亞美尼亞國防部聲稱，已擊毀亞塞拜然的4架直升機、10輛坦克和15架無人機，不過亞塞拜然國防部僅承認1架直升機被擊落，且機組人員全部生還，而他們已摧毀12座亞美尼亞的防空設施，佔領若干原由亞美尼亞族控制的村落。

對於高加索地區戰雲密布，在美東時間27日晚上，美國總統川普在記者會上表示非常關注此事，並有意介入調停，「我們會看看能不能阻止它（兩國衝突）」，而俄羅斯克里姆林宮也發布聲明，稱俄羅斯總統普廷與亞美尼亞總理通電，對雙方的敵對行動表示「嚴重關切」。

納戈爾諾-卡拉巴赫為國際公認亞塞拜然的領土，但居民大多為亞美尼亞人，1991年，納戈爾諾-卡拉巴赫在亞美尼亞的支持下，對亞塞拜然發起獨立戰爭，期間造成數十萬人流離失所，一直到1994年俄國出面調解，兩國才簽訂停火協議。

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