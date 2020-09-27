亞美尼亞、亞塞拜然再爆軍事衝突 互控對方先開火

亞美尼亞和亞塞拜然今日爆發新衝突，兩國都指控對方發動攻擊，衝突圍繞在亞塞拜然境內，但當局未能控制的的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）。圖為亞美尼亞軍在前線的砲兵部隊。（歐新社）

2020/09/27 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然今日（27日）爆發衝突，兩國都指控對方發動攻擊，衝突圍繞在亞塞拜然境內，但當局未能控制的的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh），該區人口以亞美尼亞人為主，脫離亞塞拜然統治但未獲國際承認，使其成為高加索地區的不安因素之一。

根據《路透》報導，亞美尼亞聲稱，亞塞拜然軍隊砲擊納戈爾諾-卡拉巴赫地區，並殺害了不明人數的平民；亞塞拜然則稱，亞美尼亞軍隊砲擊了阿塞拜疆的軍事和平民陣地。亞美尼亞國防部表示，為回應這波對包含首府斯捷潘奈克特在內平民的攻擊，亞美尼亞國防軍已摧毀了3輛戰車，擊落2架直升機和3架無人飛行器。

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長期以來，亞美尼亞和亞塞拜然為了納戈爾諾-卡拉巴赫的獨立問題爭執不休，自蘇聯解體後的1991年，納戈爾諾-卡拉巴赫獲得亞美尼亞支持，對亞塞拜然發起獨立戰爭，導致數千名軍人死亡，數十萬人流離失所，最後在國際的協調下，於1994年簽訂停火協議，但至今亞美尼亞和亞塞拜然仍不斷指責對方開火。

亞美尼亞國防部表示，亞塞拜然的軍政府領導人應該對此局勢負全部責任，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）則在推特上說，我們將會堅定支持軍隊，保護祖國免受亞塞拜然人的入侵。

對此，亞塞拜然否認亞美尼亞的聲明，並稱相較於前線的敵人，亞塞拜然軍具有完全的優勢；亞塞拜然國防部表示，亞美尼亞先砲擊了沿著「接觸線」上平民居住區和軍事據點，並殺死一些平民，亞塞拜然則採取了報復攻擊。

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