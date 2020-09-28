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    亞美尼亞、亞塞拜然衝突持續 據報又有15人死亡

    亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，兩國都宣布進入戒嚴狀態，衝突一直持續到當地時間28日早晨，雙方都部署了重型火砲互相開火。圖為亞美尼亞摧毀亞塞拜然戰車的流出畫面。（歐新社）

    亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，兩國都宣布進入戒嚴狀態，衝突一直持續到當地時間28日早晨，雙方都部署了重型火砲互相開火。圖為亞美尼亞摧毀亞塞拜然戰車的流出畫面。（歐新社）

    2020/09/28 15:11

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然在主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發武裝衝突，2國都宣布進入戒嚴狀態，衝突一直持續到當地時間28日早晨，雙方都部署了重型火砲互相開火。納戈爾諾-卡拉巴赫當局表示，有15人喪生。

    根據《路透》報導，亞美尼亞國防部表示，雙方徹夜都在戰鬥；亞塞拜然國防部則稱，亞美尼亞軍隊砲擊了特爾特（Terter）的小鎮。納戈爾諾-卡拉巴赫則稱，有15名士兵被殺，它已收復了部分領土，並稱亞塞拜然一直使用重型火砲砲擊該區。

    2國在27日爆發新一波衝突，亞美尼亞表示已方有16名士兵和2位平民喪生，數百人受傷；亞塞拜然則表示有軍民死傷，包含1戶5口的家庭。戰鬥損失方面，亞美尼亞國防部宣稱，已擊毀亞塞拜然的4架直升機、10輛坦克和15架無人機，但亞塞拜然國防部否認，並稱摧毀了12個亞美尼亞的防空陣地。

    亞塞拜然也稱，其部隊奪取了多達7個村莊的控制權。納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）當局最初否認了這一說法，但後來承認失去了「一些位置」，並稱有許多平民傷亡，但沒有提供細節。

    對於高加索局勢升溫，美國總統川普表示非常關注此事，並有意調停，而俄羅斯總統普廷也與亞美尼亞總理通電，對雙方的敵對行動表示「嚴正關切」。

    位於亞塞拜然境內的納戈爾諾-卡拉巴赫居民主要為亞美尼亞人，並脫離亞塞拜然政府控制，但國際普遍未承認其獨立。自蘇聯解體後的1991年，亞美尼亞和亞塞拜然發生武裝衝突，一直到1994年才簽訂停火協議，但仍時不時發生零星交火。

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