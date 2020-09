將領年初遭美軍「斬首」 伊朗嗆報復：涉入的人都跑不掉

2020/09/19 20:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國今年1月使用無人機狙殺伊朗聖城軍指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani),伊朗革命衛隊總司令今(19)日揚言,將會追捕美方所有牽涉在內的人員。

《美聯社》報導,伊朗革命衛隊的網站引述了總司令薩拉米(Hossein Salami)對美方的警告:「川普先生!為我們對將軍的復仇行動將是認真、嚴肅而且顯而易見的。」、「暗殺事件裡所有有關人員都會是我們的打擊目標,這是我們要傳達的嚴肅訊息。」

日前,美國總統川普在推特發文稱,由於有媒體報導伊朗為了報復美軍擊殺蘇雷曼尼的舉動,很有可能會密謀暗殺美國駐南非大使或發動恐怖攻擊,因此他嚴正警告伊朗政府,不論伊朗發動任何形式的攻擊行為,都會遭受到美方1000倍程度的還擊。

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!