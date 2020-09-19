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    將領年初遭美軍「斬首」 伊朗嗆報復：涉入的人都跑不掉

    伊朗革命衛隊總司令薩拉米揚言要對美國報復。（美聯社）

    伊朗革命衛隊總司令薩拉米揚言要對美國報復。（美聯社）

    2020/09/19 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國今年1月使用無人機狙殺伊朗聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗革命衛隊總司令今（19）日揚言，將會追捕美方所有牽涉在內的人員。

    《美聯社》報導，伊朗革命衛隊的網站引述了總司令薩拉米（Hossein Salami）對美方的警告：「川普先生！為我們對將軍的復仇行動將是認真、嚴肅而且顯而易見的。」、「暗殺事件裡所有有關人員都會是我們的打擊目標，這是我們要傳達的嚴肅訊息。」

    日前，美國總統川普在推特發文稱，由於有媒體報導伊朗為了報復美軍擊殺蘇雷曼尼的舉動，很有可能會密謀暗殺美國駐南非大使或發動恐怖攻擊，因此他嚴正警告伊朗政府，不論伊朗發動任何形式的攻擊行為，都會遭受到美方1000倍程度的還擊。

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