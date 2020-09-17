為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國將恢復對伊朗國際制裁 川普退伊核協議恐失權利

    美國將恢復伊朗進行國際制裁，龐皮歐表示，美國將確保世界所有國家執行聯合國對德黑蘭實施的所有製裁措施。（路透）

    美國將恢復伊朗進行國際制裁，龐皮歐表示，美國將確保世界所有國家執行聯合國對德黑蘭實施的所有製裁措施。（路透）

    2020/09/18 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美伊衝突升溫再度升溫，美國預計19日恢復對伊朗的國際制裁，也將要求聯合國必須對伊朗實施武器禁運。對此，伊朗政府指稱此舉依國際法是無效的，要求國際法院作出裁決。

    綜合外媒報導，2015年伊朗與美國、聯合國安理會等國簽訂伊朗核協議，以解決對伊朗的國際制裁，但美國川普政府在2018年宣布退出該協議，而聯合國對伊朗的武器禁運制裁又將於10月到期，美國政府上個月未能在聯合國安理會上延長對伊朗的制裁期限。

    美國計劃在下週要求聯合國對伊朗實施長期武器禁運，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，美國將確保世界所有國家執行聯合國對德黑蘭實施的所有制裁措施。美國官員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）表示，「可能會阻止與伊朗進行武器貿易的任何一方進入美國市場」。

    英國、中國、法國、德國及俄羅斯等國則指出，美國並沒有權利對伊朗實施制裁，因為美國早已退出伊朗核協議。伊朗則認為，美國對伊朗的制裁若依國際法規定，是沒有任何效力的，要求荷蘭海牙的國際法院作出裁決。

    美國政府則稱，美國退出核協議後，國際法院也無權審理此事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    伊朗武器禁運10月18日到期 美中俄在安理會再掀角力
    2020/06/10 21:32

    伊朗武器禁運10月18日到期 美中俄在安理會再掀角力
    美國延長伊朗「豁免制裁」60日 允許俄中歐持續與伊朗核基地合作
    2020/03/31 10:30

    美國延長伊朗「豁免制裁」60日 允許俄中歐持續與伊朗核基地合作

    中秋國慶連假接力APP查路況最即時
    武漢肺炎》伊朗單日增97死 11省將部分封鎖
    2020/03/15 13:27

    武漢肺炎》伊朗單日增97死 11省將部分封鎖
    美國炸伊朗不炸北韓 外媒點出最大關鍵
    2020/01/07 14:53

    美國炸伊朗不炸北韓 外媒點出最大關鍵

    科技生技股長期看多
    伊朗稱不再受核協議限制 「濃縮鈾」對美形成重大威脅
    2020/01/06 09:58

    伊朗稱不再受核協議限制 「濃縮鈾」對美形成重大威脅
    國際今日熱門
    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」
    2020/09/17 06:07

    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」 影片

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒
    2020/09/17 06:20

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」
    2020/09/17 05:55

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」

    自由日日shoot》中國情蒐逾2900人 台灣政商藝界全監控
    2020/09/17 05:30

    自由日日shoot》中國情蒐逾2900人 台灣政商藝界全監控

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播