美國將恢復對伊朗國際制裁 川普退伊核協議恐失權利

美國將恢復伊朗進行國際制裁，龐皮歐表示，美國將確保世界所有國家執行聯合國對德黑蘭實施的所有製裁措施。（路透）

2020/09/18 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美伊衝突升溫再度升溫，美國預計19日恢復對伊朗的國際制裁，也將要求聯合國必須對伊朗實施武器禁運。對此，伊朗政府指稱此舉依國際法是無效的，要求國際法院作出裁決。

綜合外媒報導，2015年伊朗與美國、聯合國安理會等國簽訂伊朗核協議，以解決對伊朗的國際制裁，但美國川普政府在2018年宣布退出該協議，而聯合國對伊朗的武器禁運制裁又將於10月到期，美國政府上個月未能在聯合國安理會上延長對伊朗的制裁期限。

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美國計劃在下週要求聯合國對伊朗實施長期武器禁運，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，美國將確保世界所有國家執行聯合國對德黑蘭實施的所有制裁措施。美國官員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）表示，「可能會阻止與伊朗進行武器貿易的任何一方進入美國市場」。

英國、中國、法國、德國及俄羅斯等國則指出，美國並沒有權利對伊朗實施制裁，因為美國早已退出伊朗核協議。伊朗則認為，美國對伊朗的制裁若依國際法規定，是沒有任何效力的，要求荷蘭海牙的國際法院作出裁決。

美國政府則稱，美國退出核協議後，國際法院也無權審理此事件。

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