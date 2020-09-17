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    中共威脅升級 法國電視台專訪吳釗燮：台灣將是下個目標！

    吳釗燮16日接受法國電視台專訪，表示繼香港之後台灣將會是中共下個目標，呼籲國際支持台灣。（資料照，記者陳志曲攝）

    吳釗燮16日接受法國電視台專訪，表示繼香港之後台灣將會是中共下個目標，呼籲國際支持台灣。（資料照，記者陳志曲攝）

    2020/09/17 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕台海關係近期十分不平靜，加上台美關係升溫，兩岸緊張態勢一再升級，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今日訪台，更是讓中國暴跳如雷。我國外交部長吳釗燮16日接受法國電視「法蘭西24」（France 24）專訪時就表示，隨著中共威脅升級，台灣很可能成為繼香港之後的下個目標，呼籲國際支持台灣。

    吳釗燮昨天接受「法蘭西24」電視連線專訪，主持人劈頭就問吳釗燮有關「武統台灣」以及爆發戰爭可能性等議題。吳釗燮表示，過去台灣一直活在中共威脅的陰霾，尤其近幾年中國武力威脅激化的程度特別明顯，包括頻繁派遣軍機擾台挑釁、軍演等等。

    吳釗燮指出，香港的現況是中國企圖擴張集權統治的證明，繼香港之後，中國的下個目標將會是台灣。台灣自身非常努力增強防禦能力，但同時也希望國際社會能夠瞭解台灣現在的處境，極力呼籲各方支持台灣對抗中國這個極權國家的威脅。

    吳釗燮還補充表示，中國近期頻頻在東海和南海區域軍事挑釁，可見受到中國大陸武力威脅的並不只有台灣。他認為，中國企圖擴張領土的野心，使得各國領土主權都將受到威脅，所有站在民主陣線的國家都應當關注此一議題，互相幫助才能遏止中國的野心。

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