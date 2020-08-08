籲美國加強與台灣關係 中國前外交官：不能再對中共綏靖

中國前外交官陳用林（見圖）說，美國要儘快加強跟台灣的關係，不能再對中共綏靖。（法新社資料照）

2020-08-09 00:33:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國7日宣布制裁香港特首林鄭月娥等港府高層與中國涉港事務官員，中國僅口頭「文攻」揚言報復，「戰狼外交」卻顯得緩和，被外界認為是向美國示弱；對此，中國前外交官陳用林指出，「美國要儘快加強跟台灣的關係，不能再對中共綏靖」。

綜合媒體報導，美國近期頻頻對中國祭出制裁，還派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日造訪台灣，而中國官方的宣傳系統卻僅止於「文攻」，「戰狼外交」反倒出現收斂的態勢，從8月4日至7日期間，包括中國外交部長王毅、中國駐美大使崔天凱、中共政治局委員楊潔篪等人，紛紛出聲為愈加惡化的中美關係緩頰。

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根據《大紀元》報導，中國前駐雪梨總領事館一等秘書陳用林7日表示，中共拿下香港後，下一個目標就是台灣，中國高官現在不斷向美國示弱，這只是中共騙人的把戲，如果美國再對中共實施綏靖政策1、20年，到時想制裁中共就為時已晚。

陳用林說：「2049年之前，中共要完成統一，即所謂中華民族的偉大復興，這樣的話，最重要的一個步驟是要統一台灣。可以預見，台灣的民主制和中共的獨裁專制是不可能合作的，特別是一國兩制失敗以後，對台灣所謂的和平統一就成了泡影，現在唯一選擇就是武力吧。」

陳用林指出，美國不只要將台灣納入防衛體系，提高台灣的防護能力，更要大膽支持台灣，現在失去香港作為供應地，但可以開闢台灣的港口，意即「美國要儘快地加強跟台灣的關係，給中共一個明確的信號，不可以輕舉妄動」。

至於中國高官示好、示弱的表現，陳用林說：「它（中共）是迷惑你啊，它既定的目標是中國夢啊，兩個一百年中國夢啊，2049年中共成為世界獨一無二的超級大國。『實現祖國統一』什麼時候停過？要『解放台灣』從來就沒有停過，這是它的主旋律，是它的民族主義控制國內的人心的最重要的一個基點，它怎麼會放棄，不會放棄。」

陳用林說，「中共對美國兩手對兩手，既要合作又搞鬥爭。前一段時間以鬥爭為主，現在偶爾會體現出所謂合作的虛假表現，實際上是一個欺騙伎倆，是一個臨時的欺騙的伎倆，因為中國和美國的交往，越合作對中共就越有好處。」

陳用林強調，中國共產黨不像西方的民主政府，中國共產黨是說一套做一套，並提醒美國「不要忘了鄧小平時期提出所謂韜光養晦的政策，再延續個一、二十年，那西方想反擊都沒有力氣了」。

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