男子入獄獨留4個未成年孩子 派出所當暫時的「家」

桃園警分局埔子派出所員警將4個兄弟姊妹帶回派出所照顧，督促4人寫功課。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/26 13:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區陳姓4兄弟姊妹連日未到校上課，桃園警分局埔子派出所22日接獲學校通報，分別在街上、租屋處找到4人，原來4人的父親去年底因案入獄，3月底、4月初才能出監，只好拜託親友、鄰居幫忙看顧孩子，警方遂將4人帶回派出所照顧，要他們在父親出獄前的週末，到派出所寫功課，同時聯繫社工、公益團體提供相關協助。

據悉，陳父獨自照顧15歲兒子、13歲女兒、11歲女兒及9歲兒子，去年因案被判刑，無力易科罰金，年底發監執行，發監前他委託遠房親戚幫忙看顧，有空過來看看孩子生活起居，左右鄰居也幫忙多煮一點飯菜，解決4個兄弟姊妹吃飯問題，平時就靠15歲大哥督促3個弟妹。

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由於4個兄弟姊妹連日未到校，22日埔子所接獲學校通報，警員王孝慈與同仁立即前往陳家查訪，分別在住處、街頭找到4人，詢問原來4人因睡過頭才沒去上課，員警便將4人先帶回所內督促他們寫功課，並要4人在陳父出獄前的週末都到派出所念書，同時聯繫社會局社工到場協助，另通報公益團體「及時雨行善協會」前來慰問關懷，並致贈生活物資，希望以正面能量鼓勵4兄妹認真勤學，以樂觀的態度面對生活。

桃園警分局埔子派出所員警分別在街上、租屋處找到4個兄弟姊妹，原來4人的父親去年底因案入獄，留下4人相互照顧。（記者鄭淑婷翻攝）

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