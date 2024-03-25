新北警所長斥「裝病」不准請病假 女警就醫檢查發現已癌末

新北市海山警分局江翠派出所長黃俊龍被指出苛扣同仁假日，1名女警因身體不適向所長請假未獲准，據傳黃員還批評女警「裝病」。（資料照）

2024/03/25 14:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局江翠派出所長黃俊龍被指出苛扣同仁假日，1名女警因身體不適向所長請假未獲准，據傳黃員還批評女警「裝病」，排班同仁心疼女警為其改班表，女警利用時間去醫院檢查，沒想到報告出來結果竟已是癌症末期。

據悉，江翠所1名女警上月20日上班感到身體多處劇痛，於是向黃員表示需要請假就醫，黃員則認為女警裝病遂不予准假。所內排班同仁看到女同事如此難過，於是協助女警改班表，讓她去醫院檢查。

請繼續往下閱讀...

這一查竟發現女警已是癌症末期，女警丈夫同為新北市警局的同仁，發生這種事讓不少基層同事都為這對夫妻感到難受，並在Facebook匿名的專頁「靠北police」為他們發聲，指稱黃員不給患病部屬請假，並百般刁難。

新北市海山警分局主動介入調查，發現女警2月20日當天臨時向黃員提出請假確有其事，黃員對女警的說法是：「要請病假可以，但請妳自行找職務代理人。」緊急狀況下，所長應協助同仁，並非不近人情地要同仁自己想辦法，此一做法確實有疏失。

新北市警局後續也針對Facebook上其他關於黃員的指控，包含在蘆洲警分局服務時的傳聞進行調查，並沒有發現明確證據，且其勤務正常，並未違法犯紀。

有同仁私下表示，黃員很在乎派出所績效，以及所內成員的工作表現，領導方式較為嚴格，且不近人情。

海山警分局則表示，雖然黃員並未明確違反相關規定，但仍將視情況對其進行懲處，並不排除調離現職。

海山警分局後續亦有關注女警狀況，其於本月初開刀後恢復狀況良好，正、副分局長均有前往探視並致贈慰問金，將會持續協助女警復原。另分局也持續加強針對派出所主管教育訓練，提醒主管們要時時注意所內同仁狀況，多加關懷，將同仁當成自己家人。

基層同仁為癌末女警發聲，指控所長不准病假。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法