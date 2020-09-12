為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白痛了...故意鋸斷手永久傷殘詐保 怎知醫院火速幫她接回

    斯洛維尼亞女子亞德萊西奇（Julija Adlesic），為了詐保領取100萬歐元（約新台幣3472萬元）竟故意鋸斷左手，不過警察幫她尋回手掌由醫院接回，結果她不僅領不到錢，更因詐保罪被法院判2年有期徒刑。（美聯社）

    斯洛維尼亞女子亞德萊西奇（Julija Adlesic），為了詐保領取100萬歐元（約新台幣3472萬元）竟故意鋸斷左手，不過警察幫她尋回手掌由醫院接回，結果她不僅領不到錢，更因詐保罪被法院判2年有期徒刑。（美聯社）

    2020/09/12 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛維尼亞22歲女子亞德萊西奇（Julija Adlesic），為了詐保領取永久傷殘金100萬歐元（約新台幣3472萬元），竟於去年故意鋸斷左手，不過警察盡職地幫她尋回手掌並由醫院接回，結果她不僅肯定領不到錢，還被識破詐保的意圖，11日被法院判處2年有期徒刑。

    據《美聯社》報導，斯洛維尼亞盧比安納地方法院指出，亞德萊西奇於案發前向5家不同的保險公司購買保險，總金額超過100萬歐元，其中一半在意外發生後可立即支付，其餘按月分期付款。

    接著，亞德萊西奇和男友共謀，去年初在家中將左手腕以下的手掌部分鋸斷，父親和男友將亞德萊西奇送到醫院後，聲稱她是在鋸樹時不慎受傷，手掌則留在了原地。

    亞德萊西奇等人的行為是為了要確保永久傷殘，怎知警察趕去她家裡把手掌送到醫院，結果成功縫合。全案由於疑點重重，因此檢察官發起了調查，赫然發現在事發幾天前，亞德萊西奇的男友在網路上搜索義肢的資料，這無疑是詐保的證明。

    亞德萊西奇於審判期間始終聲稱自己無罪，因為她無論如何都不會故意鋸斷自己的手，「沒有人願意變成殘廢，我的青春被摧毀了。」

    不過，盧比安納地方法院仍判處亞德萊西奇詐保罪名成立，除了她要坐牢2年之外，共謀的男友則被判了3年有期徒刑，父親則是緩刑1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    罕見！ 「撞車手」要錢不要命 破百時速撞進口車詐保逾2千萬
    2020/09/08 18:07

    罕見！ 「撞車手」要錢不要命 破百時速撞進口車詐保逾2千萬
    中醫勾結保險黃牛 詐領千萬保費、健保費
    2020/08/27 12:54

    中醫勾結保險黃牛 詐領千萬保費、健保費

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    南韓丈夫涉嫌殺害懷孕外籍配偶 無罪釋放還能領2億保險金
    2020/08/12 11:04

    南韓丈夫涉嫌殺害懷孕外籍配偶 無罪釋放還能領2億保險金
    婦墜崖亡詐保3千萬 幫凶老公判刑1 4個月
    2020/04/09 19:46

    婦墜崖亡詐保3千萬 幫凶老公判刑1 4個月

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    中國東北暴雨+三颱連擊 黑龍江省一堤防潰決水漫村落
    2020/09/11 15:00

    中國東北暴雨+三颱連擊 黑龍江省一堤防潰決水漫村落

    軍情動態》中國印度都不是 傳俄羅斯Su-57戰機首筆訂單來自非洲
    2020/09/11 15:38

    軍情動態》中國印度都不是 傳俄羅斯Su-57戰機首筆訂單來自非洲

    武漢肺炎》印度單日暴增逾9.6萬例確診 創全球新高
    2020/09/11 17:16

    武漢肺炎》印度單日暴增逾9.6萬例確診 創全球新高

    疑洩露美擁有中俄未知核武 川普否認：我只是說美國很強
    2020/09/11 16:19

    疑洩露美擁有中俄未知核武 川普否認：我只是說美國很強

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播