白痛了...故意鋸斷手永久傷殘詐保 怎知醫院火速幫她接回

斯洛維尼亞女子亞德萊西奇（Julija Adlesic），為了詐保領取100萬歐元（約新台幣3472萬元）竟故意鋸斷左手，不過警察幫她尋回手掌由醫院接回，結果她不僅領不到錢，更因詐保罪被法院判2年有期徒刑。（美聯社）

2020/09/12 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛維尼亞22歲女子亞德萊西奇（Julija Adlesic），為了詐保領取永久傷殘金100萬歐元（約新台幣3472萬元），竟於去年故意鋸斷左手，不過警察盡職地幫她尋回手掌並由醫院接回，結果她不僅肯定領不到錢，還被識破詐保的意圖，11日被法院判處2年有期徒刑。

據《美聯社》報導，斯洛維尼亞盧比安納地方法院指出，亞德萊西奇於案發前向5家不同的保險公司購買保險，總金額超過100萬歐元，其中一半在意外發生後可立即支付，其餘按月分期付款。

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接著，亞德萊西奇和男友共謀，去年初在家中將左手腕以下的手掌部分鋸斷，父親和男友將亞德萊西奇送到醫院後，聲稱她是在鋸樹時不慎受傷，手掌則留在了原地。

亞德萊西奇等人的行為是為了要確保永久傷殘，怎知警察趕去她家裡把手掌送到醫院，結果成功縫合。全案由於疑點重重，因此檢察官發起了調查，赫然發現在事發幾天前，亞德萊西奇的男友在網路上搜索義肢的資料，這無疑是詐保的證明。

亞德萊西奇於審判期間始終聲稱自己無罪，因為她無論如何都不會故意鋸斷自己的手，「沒有人願意變成殘廢，我的青春被摧毀了。」

不過，盧比安納地方法院仍判處亞德萊西奇詐保罪名成立，除了她要坐牢2年之外，共謀的男友則被判了3年有期徒刑，父親則是緩刑1年。

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