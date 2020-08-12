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    南韓丈夫涉嫌殺害懷孕外籍配偶 無罪釋放還能領2億保險金

    南韓丈夫涉嫌謀殺懷孕7個月的柬埔寨妻子以領取95億韓元（約新台幣2.3億元）保險金，經過多年的纏訟後，大田高等法院10日以謀殺和詐保罪嫌不足，判處男子無罪釋放。（圖擷自大田高等法院官網）

    南韓丈夫涉嫌謀殺懷孕7個月的柬埔寨妻子以領取95億韓元（約新台幣2.3億元）保險金，經過多年的纏訟後，大田高等法院10日以謀殺和詐保罪嫌不足，判處男子無罪釋放。（圖擷自大田高等法院官網）

    2020-08-12 11:04:28

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名現年50歲的李姓男子，自2008年與柬埔寨籍配偶結婚後就為對方陸續買了25份保險，總額高達95億韓元（約新台幣2.3億元），接著他涉嫌於2014年謀殺懷孕7個月的妻子以領取保險金，經過多年的纏訟後，大田高等法院10日以謀殺和詐保罪嫌不足，判處男子無罪釋放。

    《韓國時報》報導，2014年8月23日凌晨3時40分許，李男開車載著孕妻行經忠清南道天安市，卻在京釜高速公路的交流道附近撞上停放在路邊的卡車，造成妻子一屍兩命，李男隨即因故意造成車禍而被捕。

    大田地方法院一審時駁回對李男的指控，高等法院二審則判處李男無期徒刑，但2017年5月，最高法院決定發回更審，才會有大田高等法院如今判處李男無罪的事情發生。

    大田高等法院認為，李男謀殺和詐保罪並不成立，因為他當時並沒有經濟上面的困難，沒有證據表明他有確切的犯案動機。不過，李男的確有疲勞駕駛造成車禍的罪嫌，因此他雖然在謀殺與詐保一案上面無罪釋放，仍然要依照交通法服刑兩年。

    柬埔寨在韓居民得知消息後莫不義憤填膺，1名嫁到京畿道的30多歲柬埔寨女子表示，她和同鄉都在聊天室裡談論這個新聞，完全不敢相信殺妻詐保的丈夫會被釋放。女子膽戰心驚地透露，最近她的老公也要求她去買人壽保險，這不禁讓她懷疑對方居心叵測。

    另1名30多歲的柬埔寨移民指出，聽到這則判決後自己感到非常憤怒和失望，由於社會上的歧視，外籍配偶已面臨了不少困境，如今這道裁決更顯示出外籍妻子沒有受到法律保護。

    柬埔寨駐首爾大使館表示，他們已計劃將該案件回報給柬埔寨政府。

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