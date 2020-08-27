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    中醫勾結保險黃牛 詐領千萬保費、健保費

    刑事局南打破獲中醫聯手保險黃牛，詐千萬保費、健保費。（記者黃佳琳翻攝）

    刑事局南打破獲中醫聯手保險黃牛，詐千萬保費、健保費。（記者黃佳琳翻攝）

    2020-08-27 12:54:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓中醫師與保險黃牛勾結，以不實的看診紀錄向健保局詐領890萬元健保費，再幫忙出具診斷證明和就醫紀錄，讓保險黃牛詐領數十萬元的保險費，檢警查出高屏地區共有25家保險業者受害，將陳等53人依法送辦。

    刑事局南打指出，保險業者去年在保險犯罪防制中心系統中，查出有投保人自摔後，在高雄某中醫診所自費看診多達數十次，事後再請領輕傷高額自費型理賠金，由於該家中醫診所有多名患者有同樣情況，保險業者決定報警處理。

    檢警獲報展開追查，發現吳姓、楊姓、馮姓保險黃牛常在該中醫診所出沒，向民眾聲稱可以幫忙代辦保險，還鼓吹民眾「可以來多看幾次診」，再拿就醫紀錄向保險公司申請高額理賠金、各項給付。

    當雙方談妥後，理賠帳戶由保險黃牛保管，陳姓中醫師再配合保險黃牛，將健保卡「借放」診所內，暗自盜刷多筆門診紀錄，向健保署詐領890萬元健保費，而保險理賠金核發後，再由投保人、黃牛七、三分帳。

    檢警前往中醫診所搜索時，當場查扣現金贓款現金154多萬元、不實診斷證明書1批、帳冊1批、電腦3組、手機5具等證物，並陸續拘提50名投保人到案。陳姓中醫師等人被依詐欺、偽造文書等罪嫌，移送雄檢偵辦，檢方訊後，命陳姓中醫師20萬元交保，馮姓、吳姓、楊姓保險黃牛以5萬元交保候傳。

    刑事局南打破獲中醫聯手保險黃牛，詐千萬保費、健保費。（記者黃佳琳翻攝）

    刑事局南打破獲中醫聯手保險黃牛，詐千萬保費、健保費。（記者黃佳琳翻攝）

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