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    視訊交鋒！美方批中國該對疫情蔓延負責 耿爽當場跳腳回嗆

    聯合國安理會於當地時間9日舉辦視訊會議，美國代表在會中指責中國「抗疫不透明」，批中國對疫情蔓延負有責任，此言讓耿爽（見圖）跳腳駁斥，稱美國傳播政治病毒，發言充滿政治惡意，中方表示堅決反對。（美聯社）

    聯合國安理會於當地時間9日舉辦視訊會議，美國代表在會中指責中國「抗疫不透明」，批中國對疫情蔓延負有責任，此言讓耿爽（見圖）跳腳駁斥，稱美國傳播政治病毒，發言充滿政治惡意，中方表示堅決反對。（美聯社）

    2020/09/10 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會於當地時間9日針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情應對舉辦視訊會議，美國代表在會中指責中國「抗疫不透明」，批中國對疫情蔓延負有責任，此言讓中國常駐聯合國副代表耿爽跳腳駁斥，稱美國傳播政治病毒，發言充滿政治惡意，中方表示堅決反對。

    綜合外媒報導，聯合國安理會針對武漢肺炎疫情應對，展開視訊會議，沒想到美中兩方代表在會議上展開交鋒，美方代表先發言指責，中方抗疫不透明、處置不當，批中國對疫情蔓延負有責任。

    耿爽隨即跳腳駁斥，強調中方短時間就控制疫情，也第一時間就向世界衛生組織及包含美國在內的多國通報疫情，並公佈新冠病毒基因序列，為全球抗疫鬥爭做出重大貢獻；他自豪說道，中國努力、貢獻得到聯合國、世界衛生組織以及國際社會的普遍認可。

    耿爽反嗆美國確診最多，醫療條件最先進卻不集中精神抗疫，試圖轉移焦點嫁禍他人，直批這是「恥辱」；他更用一連串詞語連珠炮轟炸「將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳」。

    耿爽認為美國除了嫁禍中國，還無故指責世界衛生組織，「公然站在世界各國的對立面」；耿爽直批，美國濫用安理會平台，濫用安理會會議來傳播「政治病毒」，是為了服務美國國內的政治，發言充滿政治惡意，中方表示堅決反對，也完全拒絕。

    完整聯合國會議影片，耿爽回應約49分11秒處

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