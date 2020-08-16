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    笑翻！中國外交部時常不滿 百度網民熱搜「有啥用」

    中國搜尋引擎百度顯示，中國網民熱搜「中方表示強烈不滿和堅決反對有啥用」。（圖取自百度）

    中國搜尋引擎百度顯示，中國網民熱搜「中方表示強烈不滿和堅決反對有啥用」。（圖取自百度）

    2020-08-17 00:25:09

    〔即時新聞／綜合報導〕現代網路搜尋引擎大多能智慧聯想熱搜字詞，中國搜尋引擎「百度」除了被找到中國政府的「甩鍋全紀錄」，知名節目主持人更發現，中方時常對外「表達強烈不滿和堅決反對」，大量中國網民竟對此搜尋「有啥用」，台灣網友笑翻了。

    中國搜尋引擎「百度」近日被《新唐人電視台》主持人郝毅博（Ben Hedges）發現，輸入「中方表示」4字，該搜尋引擎會「智慧聯想」到「中方表示強烈譴責」、「中方表示嚴重抗議和強烈譴責」、「中方表示堅決反對」、「中方表示強烈譴責嚴正抗議」、「中方表示強烈不滿和堅決反對」，以及「中方表示強烈不滿和堅決反對有啥用」。

    中國外交部發言人華春瑩、趙立堅、汪文斌，以及過去的耿爽、陸慷等人，經常在處理對外爭端時，以上述政治詞令作為回應，經常被外界視為中國的「罐頭訊息」，例如近期美國衛生部長阿札爾訪台，汪文斌與趙立堅就先後代表中國「表達強烈不滿和堅決反對」，但可能也引發中國網友想知道究竟「有啥用」。

    由於百度近日才被發現有完整的中方「甩鍋全紀錄」，如今又被挖出此事，令不少台灣、香港網友直呼「百度工程師嚇死」、「網管還在睡啊」、「説不定一直再玩下去百度就被封鎖了」、「這樣一直玩會不會害百度出事啊 XD」、「繼續玩下去會不會就不讓中國以外的國家玩啊」。

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