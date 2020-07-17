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    耿爽接班人亮相！汪文斌曾任駐突尼西亞大使

    中國外交部新任發言人汪文斌。（圖擷自新華網推特）

    中國外交部新任發言人汪文斌。（圖擷自新華網推特）

    2020-07-17 18:24:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中共官員耿爽6月5日宣布離開外交部發言人、新聞司副司長職務，本月7日轉任中國常駐聯合國副代表。耿爽的「接班人」，新任中國外交部發言人、新聞司副司長汪文斌，在今日例行記者會上亮相，汪文斌曾任中國駐突尼西亞大使，1993年進入中國外交部工作，最早為新聞司科員。

    綜合媒體報導，中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上表示，汪文斌從事外交工作已27年，他曾在中國外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳以及中國駐塞內加爾、喀麥隆和模里西斯使館工作，2017年至2020年間，擔任中國駐突尼西亞大使。

    華春瑩也說，汪文斌有著豐富的外交工作經驗，以及良好的溝通能力，相信他很快就會和中外記者「打成一片」，並說「記者朋友們會像支持我和歷任外交部發言人一樣來支持汪文斌副司長的工作。」

    相關訊息也被台灣批踢踢網友討論，不過網友似乎很「懷念」耿爽，紛紛留言表示「唯一支持爽哥」、「爽哥比較好」、「我要求名字要有個爽字」，不過網友也指出，1971年出生的汪文斌與耿爽同年，「看起來怎麼好像八十歲了」、「看起來跟我爺爺一樣大」、「怎麼看起來這麼老」。

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