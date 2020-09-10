軍武新知》美陸軍新一代戰搜直升機 貝爾「不屈式」獲新合約

直升機製造商貝爾公司獲得美國陸軍「未來攻擊偵察機」（FARA）下階段的研發合約，金額為約新台幣4億元，競逐美陸軍新一代輕型直升機。（照片擷自Bell的影片）

2020/09/10 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕繼塞考斯基公司（Sikorsky Aircraft）後，直升機製造商貝爾公司（Bell Textron）也獲得美國陸軍「未來攻擊偵察機」（FARA）下階段的研發合約，金額同為1350萬美元（約新台幣4億元），競逐美陸軍新一代戰搜直升機。

根據《Defence Blog》報導，美國國防部8日宣布，貝爾公司獲得FARA「降低技術風險與成熟」階段的合約，完成日期為2025年9月7日。其競爭對手塞考斯基，在上個月24日也獲得類似合約。

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FARA是美國陸軍「未來垂直起降載具」（FVL）中的一部份，旨在開發新一代的輕型攻擊偵察直升機，取代現役的OH-58「奇歐瓦戰士」直升機，目前由塞考斯基的「突擊者X」（Raider X）對決貝爾的「不屈式」（Invictus），前者擁有UH-60「黑鷹」、CH-53E「超級種馬」等代表作，後者則開發了AH-1「眼鏡蛇」系列、MV-22「魚鷹」等，技術力可說是不分軒輊。

根據美國陸軍的想定，FARA須具備時速378公里的最高速度，至少250公里的航程，匿蹤性能，高敏捷度，能夠無人駕駛，且能夠連結無人機協同作戰。

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